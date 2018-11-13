ÇÔ¾ç±º, ¡®³ó¾÷ÀÎ¿ù±ÞÁ¦¡¯ ¾çÆÄ Ç°¸ñ È®´ë

ÇÔ¾ç±ºÀÌ ³ó¾÷ÀÎ ¿ù±ÞÁ¦ Ç°¸ñÀ» È®´ë ½ÃÇàÇØ ³ó¾÷ÀÎÀÇ ÇýÅÃÀ» ´Ã¸®±â·Î Çß´Ù.
12ÀÏ ±º¿¡ µû¸£¸é ³ó¾÷ÀÎ ¿ù±ÞÁ¦´Â ³óÇù°ú ÀÚÃ¼¼ö¸Å ÃâÇÏ ¾àÁ¤À» ÇÑ ³ó¾÷ÀÎÀÌ ÃâÇÏ¾àÁ¤ ±Ý¾×ÀÇ 60% ¾ÈÀÇ ¹üÀ§¿¡¼ ¿ù 30¸¸ ¿ø¿¡¼ 150¸¸ ¿ø±îÁö ¿ù±ÞÇüÅÂ·Î ¼±Áö±ÞÀ» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Â »ç¾÷ÀÌ´Ù.
³»³âºÎÅÍ ÇÔ¾ç±ºÀº ³ó¾÷ÀÎÀÇ ÇýÅÃÀ» ´Ã¸®°íÀÚ ³ó¾÷ÀÎ ¿ù±ÞÁ¦ ´ë»óÇ°¸ñ¿¡ º¿¡ ÀÌ¾î ¾çÆÄ Ç°¸ñÀ» Ãß°¡ÇÏ¸é¼ ³ó¾÷ÀÎÀÇ °èÈ¹ °æ¿µ°ú »ýÈ°¾ÈÁ¤À» À§ÇØ 2018³â °æ³² ÃÖÃÊ·Î ½ÃÇàÇØ ¿À°í ÀÖÀ¸¸ç ÇÔ¾ç³óÇù µî 5°³ ³óÇù°ú ¾÷¹«Çù¾àÀÌ Ã¼°áÇß´Ù.
ÀÌ¿¡ Á¤¼øÅÂ ³óÃà»ê°úÀåÀº “¾ÕÀ¸·Îµµ ³ó¾÷ÀÎ ¿ù±ÞÁ¦¸¦ È®´ë ½ÃÇàÇØ ³ó°¡ÀÇ °æÁ¦Àû ºÎ´ãÀ» ÁÙÀÌ°í °èÈ¹ÀûÀÎ ¿µ³óÀ» ÃßÁøÇÏµµ·Ï Àû±ØÀûÀ¸·Î Áö¿øÇØ³ª°¡°Ú´Ù.”¶ó°í ¹àÇû´Ù.
ÇÑÆí, ÇÔ¾ç±ºÀº 2018³â ¿ÃÇØ 3¿ùºÎÅÍ 9¿ù±îÁö ¸Å´Þ 20ÀÏ¿¡ ÃÖ¼Ò 30¸¸ ¿ø¿¡¼ 150¸¸ ¿ø±îÁö Áö±ÞÇßÀ¸¸ç, 2019³â¿¡´Â ³ó¾÷ŸÜÀÌ ´Ù¾çÇÑ ÇýÅÃÀ» ¹Þµµ·Ï ¸Å´Þ ¿ù±ÞÁö±Þ¹æ½Ä°ú ¿µ³óÃ¶(4~5¿ù) ÁýÁß Áö±Þ¹æ½ÄÀ» º´Çà ÃßÁøÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ¾Èº´¸í±âÀÚ