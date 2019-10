하동교육지원청, KT와 함께하는 SW 코딩 캠프 개최

하동교육지원청(교육장 하선미)은 지난 16일 지역 초등학교 24개팀 48명이 참가한 가운데 KT와 함께하는 소프트웨어 코딩 캠프 ‘제1회 Go Go Go~, 코딩 로봇! 챌린지 리그’를 개최했다.



KT 영남권사회공헌팀 주관으로 개최된 본 캠프는 소프트웨어교육 선도학교 5개교를 비롯한 여러 학교에서 자율적으로 참가해 캠프의 분위기를 한껏 드높였다.



KT 영남권사회공헌팀은 2017학년도부터 지역내 초등학교를 순회 방문하며 VR, AR, Drone, Ozobot coding 등 기가놀이터 운영을 통해 정보화 격차 해소에 기여하고 있다.





특히 올해 8월 7일 지역내 교원 22명이 참가한 블록셀 코딩 연수를 개최하여 소프트웨어교육의 전문적 자질 향상과 프로젝트 기획 및 협업하는 능력을 함양하는데 크게 기여했다.규브몬 코딩 로봇을 통해 코딩 원리를 이해하고, 실습을 통해 미션수행을 익힌 후 주어진 3가지 미션을 2인 1조로 수행하는 과정을 통해 최종 획득 점수로 순위를 가리는 과정으로 진행했다.하동교육지원청은 소프트웨어 코딩과 컴퓨팅사고력의 신장을 위해 관련 기관과 업무협약을 통해 다양한 체험기회를 학생들에게 제공할 예정이다.



