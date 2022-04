경상국립대, 스마트 IT 전문인력 양성사업 선정

“스마트공장 구축에 필요한 IT 개발 기술과 실전 경험을 갖춰”



경상국립대학교가 고용노동부에서 시행하는 고용안정 선제대응 패키지 지원사업의 하나인 ‘스마트 IT 전문인력 양성사업’의 수행기관으로 선정돼 올해 12월 31일까지 사업을 수행하게 됐다.



11일 경상국립대에 따르면 이 사업은 경남도 스마트 공장구축에 필요한 IT 개발 인력 양성 및 취업으로 제조업의 경쟁력을 확보하고 고용 창출을 확대하기 위해 추진하는 것이다.



경상국립대는 2020년부터 3년째 이 사업을 수행하고 있다. 지난해까지 배출한 교육 수료생은 40명이다. 지난해에는 22명이 입교해 전원 수료했으며 이 가운데 19명이 관련 분야에 취업했다.



이를 위해 경상국립대는 이날부터 6월 10일까지 교육 수강생 25명을 모집한다. IT 비전공자는 사전 기초교육을 위해 5월 13일까지 모집하게 된다. 지원 자격은 경남도에 거주하는 미취업자, 퇴직자, 졸업예정자로 전공은 관련 없다. 교육기간은 5월 23일부터 9월 8일까지로, 주 5일 교육한다. 모두 400시간(IT 비전공자는 490시간)의 교육으로 모두 25명의 IT 프로그래머를 양성한다. 교육비는 전액 무료다. 교육 기간에는 소정의 참여자 수당이 지원되고, 취업 시까지 사업단에서 취업 활동을 일대일 밀착 지원한다.





경상국립대 스마트 IT 전문인력 양성사업단에서 실시하는 교육 프로그램은 스마트 공장 기초기술, 사물인터넷 및 자동화 기술, 데이터 처리 기술, IT 개발 및 실습 프로젝트 등으로 구성돼 스마트 공장 구축을 위한 필요 기술들을 망라하고 있다. 특히 IT 비전공자에게는 별도의 IT 기초 교육을 제공한다.한관희 교수는 “작년에 실시한 이 프로그램에서 교육 수료생 거의 대부분 원하는 기업에 취업해 취업률이 87%에 달했다”면서 “특히 IT 비전공자들이 이 프로그램을 수료하고 IT 개발자로 취업하는 것을 보았을 때 보람을 느꼈다”고 말했다.자세한 내용은 경상국립대 누리집의 ‘기관공지사항’이나 경남고용안정지원단 누리집의 ‘교육신청’을 참조하면 된다.강민중기자 jung@gnnews.co.kr