[월간 문화]10월

☞이어지는 공연·전시

▶헬가 스텐첼 창원 특별전(~3일/창원 3·15아트센터 1~3전시실)

▶서화가 윤효석 초대전(~5일/진주 라움갤러리)

▶2023 창작스튜디오 자작 성과 展(~6일/진해야외공연장 전시실)

▶인도영화제 ‘인도맛보기’(~28일/매주 토 오후 1시/김해 클레이아크김해미술관 큐빅하우스 시청각실)

▶‘confront : 마주 할 무언가’展(~29일/김해 클레이아크김해미술관 큐빅하우스 5·6갤러리)

▶‘아카이브 리듬’展(~29일/창원 경남도립미술관 1·2층 전시실)

▶부산국제비디오아트페스티발(BIVAF)연계 영상 작품 상영회(~29일/창원 경남도립미술관 영상전시실)

▶한국 채색화의 흐름 Ⅱ 특별전(~11월 5일/국립진주박물관·진주시립이성자미술관)

▶‘인간이 살 수 있는 조각×US2’展(~11월 5일/창원 문신미술관 2전시관)

▶‘위대한 유산’ 실감 영상 체험전(~11월 30일/창원 마산문학관 기획전시실)

▶밀양시립박물관 특별기획전 ‘역사 속 상상동물’(~12월 10일/밀양시립박물관)

▶키움전 ‘뉴 락’(~내년 3월 31일/김해 클레이아크김해미술관 큐빅하우스 4갤러리)





1일

▶통제영악사 ‘전통 공연’(~3일/각 오후 4시/통영시 통제영거리)

▶12회 향토가요제(오후 4시 30분/김해 가야테마파크)



3일

▶밀양 전통 도자전(~8일/밀양아리라아트센터 전시실)



4일

▶진주를 노래하는 최초의 어린이 뮤지컬 ‘진주 판타지아’(오후 7시/진주 경남문예회관 대공연장)

▶경남민족미술인협회 정기전(~9일/창원 성산아트홀 1전시실)

▶서양화 전시 ‘Ourselves or Myself-2023’(~9일/창원 성산아트홀 2전시실)

▶갈뫼회전(~9일/창원 성산아트홀 3전시실)

▶천연수 한국화 전시(~9일/창원 성산아트홀 5전시실)

▶학송 이영숙 칠순 기념전(~9일/창원 성산아트홀 6전시실)



5일

▶제32회 전국무용제 개막식·축하공연(오후 7시/창원 성산아트홀 대극장)

▶제72회 개천 예술제 전국 음악경연대회(~6일/오전 10시/진주 경남문예회관 대공연장)

▶탈춤극 ‘오셀로와 아이고’(~7일/5일 오후 7시 30분, 6일 오후 2시·7시 30분, 7일 오후 2시/창원 3·15아트센터 소극장)

▶5회 도지사배 전국 항노화실버 합창경연대회(오전 10시/산청 동의보감촌)

▶2023 찾아가는 도립미술관 Ⅳ 양산편 ‘서(書)의 기억’(~22일/양산문예회관)

▶앙상블 콘 브리오 제6회 정기연주회(오후 7시 30분/거제문예회관 대극장)

▶제26회 탈춤한마당(~8일/5일 오후 3시, 6일 오후 7시, 7일 오후 1시 30분, 8일 오전 10시/진주 평거야외무대·전통예술회관)

▶웅산의 All That Jazz 콘서트(오후 7시 30분/사천시문예회관 대공연장)



6일

▶통영예술제(~9일/매일 오전 10시~오후 9시/통영시 강구안문화마당·시민문화회관)

▶재즈 온 메이플 스토리(오후 7시 30분/김해문화의전당 마루홀)

▶뮤지컬 ‘어린왕자’(~7일/6일 오후 7시 30분, 7일 오후 5시/김해문화의전당 누리홀)

▶6회 김해 국제 아동극 페스티벌(~8일/6일 오후 7시, 7·8일 오후 3시·6시/김해서부문화센터 하늬홀 중앙정원)

▶허황후신행길X김해문화재야행(~8일/김해 수릉원 및 수로왕릉 일원)

▶창녕문예회관과 함께하는 8090을 추억하는 야외공연 ‘낭만콘서트’(오후 7시/창녕문예회관 야외공연장)

▶46회 소가야문화제(~8일/고성 송학동고분군·종합운동장 일원)

▶경남도민예술단 순회공연(오후 6시/고성 송학동고분군)

▶23회 산청한방약초축제(~10일/산청IC 축제광장 및 동의보감촌 일원)

▶창원시립교향악단 ‘2023 야외 팝스 콘서트’(오후 7시 30분/창원 진해야외공연장)

▶극단 아시랑, 연극 ‘양산 1874’(~7일/6일 오후 3시·오후 7시 30분, 7일 오후 5시/양산문예회관 대공연장)

▶김덕화 피아노 독주회(오후 7시 30분/거제문예회관 소극장)

▶‘금조총이야기’ 특별전(~12월 7일/양산시립박물관)



7일

▶제32회 전국무용제 단체경연(~13일/오후 7시/홀수일 창원 성산아트홀 대극장, 짝수일 창원 3·15아트센터 대극장)

▶이상근 국제음악제 개막(오후 7시 30분/진주 경남문예회관 대공연장)

▶제9회 전혁림 예술제 ‘최선 초대전’(~15일/통영 전혁림미술관)

▶연극 ‘길 위의 길’(~8일/7일 오후 7시 30분, 8일 오후 3시/창원 진해문화센터 공연장)

▶우리가곡 100년의 드라마 ‘굿모닝, 가곡’(오후 3시/통영국제음악당)

▶김해비엔날레 기획전 ‘가야를 바라보다’(~28일/김해 남명갤러리)

▶세계 여행 콘서트 시리즈 ‘이탈리아’(오후 6시/김해 남명아트홀)

▶15회 김해서학회전(~15일/김해 봉하갤러리)

▶3회 김해비엔날레 ‘국제미술제’(~28일/김해 문화의전당 윤슬미술관 및 지역갤러리)

▶한·인도 수교 50주년 기념 ‘인도현대도자’전(~내년 2월 25일/김해 클레이아크김해미술관 돔하우스 전관)

▶지속가능한 건축도자 재료 연구 결과 보고전(~29일/김해 클레이아크김해미술관 돔하우스 내 키움공간)

▶라이브 북 뮤지컬 ‘마법에 걸린 개구리 왕자’(오후 3시·5시/밀양아리나 스튜디오2극장)

▶스윗 클라운 쇼 ‘10월의 어느 멋진 날에’(오후 1시/밀양아리나 캐노피 야외무대)

▶2023 판 페스티벌 ‘북판’(동화 클래식 콘서트 오후 2시, 인문학 콘서트 오후 5시 30분/창원 성산아트홀 소극장)

▶경남예담회 제7회 협회전(~9일/창원 진해문화센터 전시실)

▶제12회 고려대장경 판각지 기념법회·산사음악회(오후 2시/남해 화방사)

▶제29회 거제시민의 날 기념, 거리공연 페스티벌(오전 11시~오후 9시/거제 고현사거리)

▶빛나는A앙상블 정기연주회(오후5시/거제문예회관 소극장)

▶K-arts 찾아가는 문화행사 ‘농악콘서트 영인전’(오후 7시 30분/진주 전통예술회관)



8일

▶개천 무용경연대회(~9일/오전 11시/진주 경남문예회관 대공연장)

▶윤이상 가곡제(오후 3시/통영국제음악당)

▶선우예권 피아노 리사이틀(오후 5시/김해문화의전당 마루홀)

▶14회 휠체어와 함께하는 건강 걷기대회·희망을 나누며 함께하는 가요제(오후 3시/김해문화의전당 애두름마당)

▶지역공방 연계 체험 프로그램(~29일/매주 일 오전 10시, 오후 1시·3시/김해 클레이아크김해미술관 큐빅하우스 키즈스튜디오)

▶고성군민과 고성뮤지션의 뮤직버스킹(오후 6시/고성박물관)



9일

▶전국 사진촬영 대회(~13일/오전 10시/진주 경남문예회관 1·2전시실)

▶시민과 함께하는 유네스코 세계무형문화재 공연(오후 4시/김해 율하천야외공연장)

▶설운도와 함께 떠나는 힐링음악여행(오후 4시 30분/산청 축제광장 특설무대)

▶전통 무명 베짜기 재현(오전 11시/산청 축제광장 특설무대)

▶한국미술협회 거제지부 정기전(~16일/거제문예회관 전시실)

▶2023 대한민국 농악축제(오후 2시/진주성 임진대첩 계사순의단 특설무대)



10일

▶50회 지리산평화제(오전 11시~정오/산청 지리산 산신너들·성철공원)

▶소프라노 전예빈 마이 리틀 독주회(오후 7시 30분/창원 3·15아트센터 소극장)

▶계룡중오케스트라 제10회 정기연주회(오후 1시 30분/거제문예회관 대극장)



11일

▶제32회 전국무용제 솔로·듀엣 경연(~12일/오후 4시/창원 성산아트홀 소극장)

▶이상근 국제음악제 4회 이상근 창작 동요제(오후 7시 30분/진주 경남문예회관 대공연장)

▶손성준 비올라 독주회(오후 7시 30분/김해문화의전당 누리홀)

▶경남미술초대작가전(~15일/거창문화센터)

▶제40회 창원미술협회 정기전(~16일/창원 성산아트홀 1~4전시실)

▶올라(Hola)스페인전(~16일/창원 성산아트홀 5전시실)

▶김태우X먼데이키즈와 함께하는 가을밤 음악회(오후 7시 30분/의령군민문화회관 공연장)

▶홍지민과 함께하는 판타스틱쇼-시즌2(오후 7시/함양문예회관 대공연장)



12일

▶오광대놀이로 여는 문화가 있는 날(오후 6시/김해오광대 보존회 홍보관)

▶김해 청년예술인 콘체르토 페스티벌(오후 7시 30분/김해문화의전당 누리홀)

▶현란듀오 콘서트(오후 7시 30분/김해 남명아트홀)

▶제15회 내고향 마산의 노래(오후 7시 30분/창원 3·15아트센터 소극장)

▶창원문화재단과 함께하는 해군음악회 ‘항해’(오후 7시/창원 진해야외공연장)

▶전시 ‘너와 나의 이야기’(~15일/창원 진해문화센터 전시실)

▶제27회 마산청년미술제(~17일/창원 3·15아트센터 1전시실)

▶제61회 마산미술협회전(~17일/창원 3·15아트센터 2·3전시실)

▶경남도립극단 ‘앙금당실 토별가’(오후 7시 30분/양산문예회관 대공연장)



13일

▶오페라 ‘라 트라비아타’(~14일/13일 오후 7시 30분, 14일 오후 5시/김해문화의전당 마루홀)

▶연극 ‘에쿠우스’(~14일/13일 오후 7시 30분, 14일 오후 2시/김해서부문화센터 하늬홀)

▶우포따오기와 함께하는 37회 비사벌 문화제(~15일/창녕천 남창교~술정2교 일원)

▶경남도지사배 14회 어르신농악경연대회(오전 10시/산청 동의보감촌)

▶창작국악관현악 2023 세종대왕을 만나다(오후 7시 30분/창원 3·15아트센터 대극장)

▶진해합동수석전시회(~15일/창원 진해문화센터 전시실)

▶블루시티관현악단, 제18회 희망콘서트(오후 7시 30분/거제문예회관 대극장)

▶선우예권 피아노 리사이틀(오후 7시 30분/함안문예회관 대공연장)



14일

▶개천 미술대상전 입상작 전시(~23일/오전 11시/진주 경남문예회관 1·2전시실)

▶코리아드라마페스티벌 ‘어워즈’(오후 5시/진주 경남문예회관 대공연장)

▶봄 야외시화전(오전 9시~오후 6시/김해시 율하 만남교)

▶제8회 경남 통기타 페스티벌(오전 11시/김해문화의전당 애두름마당)

▶김해뮤직페스티벌 연어(~15일/오후 7시 30분/김해 가야테마파크)

▶피아노와 국악의 아름다운 조우 시리즈6(오후 4시/김해 진영한빛도서관 누리마을 공연장)

▶어린이 뮤지컬 ‘누가 내머리에 똥쌌어?’(오전 11시·오후 2시·오후 4시/김해문화의전당 누리홀)

▶전국통기타페스티벌(오후 6시/김해문화의전당 애두름마당)

▶문화예술의 거리전(~15일/밀양강변 일원)

▶15회 불교문화대전(오전 10시 30분~오후 5시 30분/산청 성철공원)

▶2023 창원의집 ‘풍류기행’ 즐거움을 더하다(오후 3시/창원의집)

▶진주대첩 재현행사 ‘오페라 처사남명’(~15일/오후 7시/진주성 임진대첩 계사순의단 특설무대)

▶스탠딩 에그 콘서트(오후 5시/양산문예회관 대공연장)

▶울림 for you 싱어즈 정기연주회(오후 5시/거제문예회관 대극장)



15일

▶코리아드라마페스티벌 ‘KDF’(오후 7시/진주 경남문예회관 대공연장)

▶SAC on Screen ‘윤보선고택쌀롱콘서트’ 상영(오후 3시/통영시민문화회관 소극장)

▶아스토르 피아솔라 재단 소속 앙상블 ‘레볼루시오나리오 퀸텟’(오후 3시/통영국제음악당)

▶10회 가야문화예술진흥회 전국시낭송대회(오전 10시~오후 4시/김해 칠암도서관 공연장)

▶시의 노래와 몸짓으로 엮는 ‘평화콘서트’(오후 4시/김해 율하천야외공연장)

▶이지선 피아노 독주회 ‘베토벤 피아노 소나타 전곡시리즈 IV’(오후 5시/창원 성산아트홀 소극장)



▶2023 판 페스티벌 ‘뮤직판’ 파크 콘서트(오후 5시/창원 용지문화공원)▶제13회 창원 에이스 클라리넷 앙상블 정기연주회(오후 7시/창원 3·15아트센터 소극장)▶연극 ‘고개:기다림 그리고 새로운 만남’(오후 3시/창원 진해문화센터 공연장)▶대한민국 실버 페스티벌(오후 6시/진주 남강야외무대)▶어린이 뮤지컬 ‘엘사의 생일파티’(오전 11시 등/양산 쌍벽루아트홀 공연장)16일▶제9회 전혁림 예술제 ‘통영미술협회 기획전’(~22일/통영 전혁림미술관)▶TIMF 우리동네 음악회(오후 7시/통영시 여객선터미널)▶11회 장유미술인협회 회원 정기전(~22일/김해서부문화센터 스페이스가율)▶2023 개천예술연극제 ‘대한민국 연극배우열전’(~20일/각 오후 7시 30분/진주 예술중심현장)17일▶모닝콘서트 10월, 바리톤 고성현 리사이틀(오전 11시/창원 성산아트홀 소극장)▶한국음악지도협회 제72회 정기연주회(오후 7시/창원 3·15아트센터 소극장)▶엔트리오 4회 정기연주회(오후 5시/김해서부문화센터 하늬홀)▶위드챔버콰이어 ‘Mozart를 노래하다’(오후 7시 30분/창원 진해문화센터 공연장)18일▶제44주년 부마민주항쟁 기념음악회(오후 5시/창원 3·15아트센터 대극장)▶34회 김해예술제 ‘음악제’(오후 7시 30분/김해서부문화센터)▶김해예술제 해설이 있는 가을음악회(오후 7시 30분/김해서부문화센터 하늬홀)▶박지은 개인전 ‘산책자의 길’(~24일/창원 진해문화센터 전시실)▶제34회 창원예술사진기획전·동우회 합동전(~23일/창원 성산아트홀 1·2전시실)▶한국(창원)독일(함부르크)국제 교류전(~23일/창원 성산아트홀 3전시실)▶제49회 경남현대작가회전(~23일/창원 성산아트홀 4전시실)▶제16회 한국서각협회창원지부 지부전(~23일/창원 성산아트홀 5전시실)▶박여 개인전 ‘그곳에서 만나다’(~23일/창원 성산아트홀 6전시실)▶창극 ‘뺑파전’(오후 7시 30분/양산문예회관 대공연장)▶폴포츠 내한 공연(오후 8시/거제문예회관 대극장)19일▶킹즈 싱어즈 콘서트(오후 7시 30분/진주 경남문예회관 대공연장)▶제12회 코리아합창제(오후 7시 30분/창원 3·15아트센터 대극장)▶아동극, 겨울이야기 ‘겨울왕국’(오전 10시 20분, 11시 20분/창원 진해문화센터 공연장)▶제15회 2023 경남국제사진페스티벌(~24일/창원 3·15아트센터 1·2전시실)20일▶문화다양성축제 MAMF 2023 ‘한국-파키스탄 창작뮤지컬 퓨전사극’(~21일/오후 2시/창원 성산아트홀 대극장)▶앙상블 그라치아 5회 정기연주회(오후 7시 30분/김해 남명아트홀)▶김해민족예술제(~21일/20일 오후 5시, 21일 오후 7시/김해 구지봉 공원·김해문화의전당 애두름 마당)▶뮤지컬 ‘맘마미아’(~22일/20일 오후 7시 30분, 21·22일 오후 2시·7시/김해문화의전당 마루홀)▶47회 남명선비문화축제(~21일/산청 한국선비문화연구원)▶제5회 소리샘 벨콰이어 정기연주회(오후 7시 30분/창원 3·15아트센터 대극장)▶제61회 마산예술제 가을대음악회(오후 7시 30분/창원 3·15아트센터 소극장)▶해군군악과 함께하는 제20회 창원시진해여성합창단 정기연주회(오후 7시 30분/창원 진해야외공연장)▶폴포츠 내한 공연(오후 7시 30분/의령군민문화회관 공연장)▶양달석 오마쥬展 ‘歸鄕(귀향)’(~29일/거제문예회관 전시실)▶명화 속 과학체험전 ‘모나리자의 비밀을 찾아라!’(~11월 17일/함안문예회관 전시실)21일▶이승철 전국투어 콘서트(오후 6시/진주 경남문예회관 대공연장)▶토요상설무대 프러포즈(오후 7시 30분/사천 삼천포대교공원)▶2nd 리나발레 페스티발(오후 7시/김해 남명아트홀)▶오페라 춘향전(오후 5시/김해서부문화센터 하늬홀)▶5회 남명정신문화예술제(~22일/오후 3시/김해 분성광장)▶김해민족예술제 ‘거북의 기억’(~22일/오후 2시, 오후 6시/김해문화의전당 애두름마당)▶창작오페라 ‘놀부전’(오후 5시/김해서부문화센터 하늬홀)▶영화 ‘38년생 김한옷’ 특별 상영(오후 2시·3시/밀양아리나 스튜디오2극장)▶낭만가득 런치 콘서트(오후 1시/밀양아리나 캐노피 야외무대)▶밀양아리랑을 ‘봄’ 공연(낮 12시/밀양 영남루 마당)▶창원시윈드오케스트라 제62회 정기연주회(오후 7시/창원 3·15아트센터 대극장)▶제4회 월드소울즈심포니코러스 정기연주회(오후 7시 30분/창원 3·15아트센터 소극장)▶경남솔리스트앙상블 제34회 정기연주회(오후 5시/창원 진해문화센터 공연장)▶2023 진주역사 골든벨(오후 2시/진주성 임진대첩 계사순의단 특설무대)▶더 하우스 콘서트 ‘송인섭 트리오’(오후 5시/양산 쌍벽루아트홀 공연장)▶KBS교향악단 초청연주회(오후 4시/거제문예회관 대극장)▶문향, 창원의 문학동인 자료전(~11월 24일/창원 마산문학관 2층 기획전시실)22일▶문화다양성축제 MAMF 2023 ‘마이그런츠 아리랑’(오전 11시/창원 성산아트홀 소극장)▶이상근 국제음악제 폐막(오후 7시 30분/진주 경남문예회관 대공연장)▶SAC on Screen ‘스냅’ 상영(오후 3시/통영시민문화회관 소극장)▶김해로 와야G 축제(오후 1시~8시/김해 진영역사공원)▶15회 산청목화축제(오전 10시~오후 4시/산청 목화시배 유지)▶태너 이해성 독창회(오후 5시/창원 3·15아트센터 소극장)▶2023 학생 한자 골든벨(오전 10시/진주성 임진대첩 계사순의단 특설무대)▶어린이 뮤지컬 ‘틀려도 괜찮아’(오전 11시 등/양산 쌍벽루아트홀 공연장)23일▶연극 ‘그대는 봄’(~27일/각 오후 7시 30분/김해 신어아트센터 소극장)24일▶47회 김해미술협회 회원 정기전(~29일/김해문화의전당 윤슬미술관 3전시관)▶SAC ON SCREEN, 발레 ‘안중근, 천국에서의 춤’ 상영(오후 7시 30분/김해서부문화센터 하늬홀)▶4인4색 지역예술인 展 ‘김정호’(~28일/거창문화센터)▶창원레이디스싱어즈 제8회 정기연주회(오후 7시 30분/창원 성산아트홀 소극장)▶K거제드림싱어즈 제9회 정기연주회(오후 7시 30분/거제문예회관 대극장)▶하우스콘서트 ‘트리오 콘 스피리토’(오후 7시 30분/함안문예회관 대공연장 무대 위 객석)25일▶서정 오페라 ‘브람스’ 상영(오후 7시 30분/진주 경남문예회관 대공연장)▶괴암 김주석 기념사업회, 제2회 자유상상상화 공모전 당선작·합동화 마당전](~15일/창원 진해문화센터 전시실)▶제7회 창원서예작가전 ‘상외지상 탐미전’(~30일/창원 성산아트홀 1전시실)▶제26회 창원미술청년작가회 정기전(~30일/창원 성산아트홀 2전시실)▶제8회 이병도 개인전 ‘筆墨의 DYNAMIC 形象 전‘(~30일/창원 성산아트홀 3전시실)▶2023 종횡무진전(~30일/창원 성산아트홀 4전시실)▶2023년 제12회 눌우각사전(~30일/창원 성산아트홀 5전시실)▶변상호 개인전 ‘행복한 공존’(~30일/창원 성산아트홀 6전시실)▶하우스콘서트 공연장 마실 ‘트리오 콘 스피리토’(오후 7시 30분/거제문예회관 소극장)26일▶피아니스트 조재혁 리사이틀(오후 7시 30분/창원 진해문화센터 공연장)▶19회 진영문인화 회원전 및 시민체험(~29일/김해 진영공설운동장)▶오페라 놀부전(오후 7시 30분/김해 진영한빛도서관 누리마을 공연장)▶10월 저녁의 음악회 ‘어느 위대한 예술가를 기리며’(오후 7시 30분/김해문화의전당 누리홀)▶창원예술제 기념 가을 음악회(오후 7시 30분/창원 성산아트홀 소극장)▶한땀, 시나브로전(~31일/창원 3·15아트센터 1전시실)▶이상헌 조각전(~31일/창원 3·15아트센터 2전시실)▶한국서각협회 제4회 회원지부전(~31일/창원 3·15아트센터 3전시실)▶우리소리 바라지, 국악 공연 ‘입고출신’(오후 7시/함양문예회관 대공연장)▶뮤지컬 ‘말리의 어제보다 특별한 오늘’(오후 7시 30분/사천시문예회관 대공연장)27일▶‘보통 사람들의 찬란한 역사’展(~내년 2월 25일/창원 경남도립미술관 3층 전관)▶경남오페라단 푸치니 오페라 ‘투란도트’(~28일/27일 오후 7시 30분, 28일 오후 5시/창원 성산아트홀 대극장)▶제72회 전국휘호대회·개천미술실기대회 입상작 전시(~31일/진주 경남문예회관 1전시실)▶양한식 개인전 ‘공간을 찾아서’(~31일/진주 경남문예회관 1전시실)▶전국영상인연합 진주지부 사진 전시회(~31일/진주 경남문예회관 2전시실)▶바이올리니스트 백현경 ‘바람같이’(오후 7시 30분/김해 남명아트홀)▶15회 진영 단감가요제(오후 6시/김해 진영공설운동장)▶연극 ‘친정엄마와 2박3일’(~28일/27일 오후 7시 30분, 28일 오후 6시/김해문화의전당 마루홀)▶김미정 피아노 독주회(오후 7시 30분/창원 3·15아트센터 소극장)▶2023 창원의집 ‘월간고택’(~28일/각 오후 7시 30분/창원의집)28일▶어린이 뮤지컬 ‘목 짧은 기린 지피’(~29일/오전 10시 30분/진주 경남문예회관 대공연장)▶조상님께 바치는 댄스(~29일/28일 오후 5시, 29일 오후 2시/창원 3·15아트센터 대극장)▶뮤지컬 ‘사의 찬미’(오후 2시/통영시민문화회관 대극장)▶시민과 함께하는 어린이 돕기 공연(오후 3시/김해 신어천공연)▶3대가 함께하는 효 음악회(오후 7시 30분/김해문화의전당 누리홀)▶10월 우아한 클래식 ‘셰익스피어 with 클래식’(오후 2시/김해서부문화센터 하늬홀)▶뮤지컬 ‘전설의 리틀농구단’(오후 5시/거창문화센터)▶2023 제19회 창원단풍거리축전(오후 5시/창원 성산아트홀 소극장)▶괴암 김주석 기념사업회, 제2회 자유상상상화 공모전 당선작·합동화 마당전(~31일/창원 진해문화센터 전시실)▶경남아트오케스트라, 고향의 노래(오후 7시 30분/창원 3·15아트센터 소극장)▶창작 트롯 뮤지컬 ‘청춘연가’(오후 3시·7시/거제문예회관 대극장)▶어린이·청소년 뮤지컬 ‘신통방통 홈쇼핑’(오전 11시 등/함안문예회관 대공연장)29일▶아르스챔버오케스트라 제24회 하모니 나눔 정기 연주회(오후 5시/창원 성산아트홀 소극장)31일▶진주 강물에 흐르는 빛과 음악 진주에 살아요 우리(오전 10시/진주 경남문예회관 2전시실)▶김해신포니에타 45회 정기연주회(오후 7시/김해 신어아트센터공연장)▶김해예총갤러리 초대전(~11월 5일/ 김해예총 갤러리)▶34회 김해예술제 ‘전시’(~11월 5일// 김해문화의전당 윤슬미술관)▶4인4색 지역예술인 展 ‘성재훈’(~11월 4일/거창문화센터)▶한국명시낭송회, 제15회 시 낭송 가을 콘서트 ‘시가 흐르는 이곳에’(오후 7시/창원 진해문화센터 공연장)※일정은 사정에 따라 변경되거나 취소될 수 있습니다.