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½ÂÀÎ 2018.10.03  22:05:22
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn
ÇÔ¾È±ºÀÌ ¸·´ëÇÑ ¿¹»êÀ» ÅõÀÔÇØ Á¶¼ºÇÑ ¾Ç¾ç»ýÅÂ°ø¿øÀÌ º¼°Å¸®¿Í ÆíÀÇ½Ã¼³, Á¢±Ù¼ºÀÌ ¾î·Á¿ö ‘³ª È¦·Î °ø¿ø’À¸·Î Àü·«ÇÒ ¿ì·Á¸¦ ³º°í ÀÖ¾î ´ëÃ¥ ¸¶·ÃÀÌ ½Ã±ÞÇÑ ½ÇÁ¤ÀÌ´Ù.

Áö³­ 2ÀÏ ±º¿¡ µû¸£¸é ³²°­º¯¿¡ À§Ä¡ÇÑ ¾Ç¾ç·ç¸¦ ´ëÇ¥ÀûÀÎ ¸í¼Ò·Î °³¹ßÇÏ±â À§ÇØ ÀÚ¿¬»ýÅÂÈ¯°æ ÀÚ¿øÀ» È°¿ëÇÑ ¼öº¯°ø¿ø Á¶¼ºÀ» À§ÇØ 2014³â °ø»ç¸¦ Âø°øÇØ Áö³­ÇØ 10¿ù °ø¿øÀ» ÁØ°øÇß´Ù.

¾Ç¾ç»ýÅÂ°ø¿øÀº ¾à 26¸¸5307§³ ºÎÁö¿¡ 138¾ï¿øÀÇ ´ë±Ô¸ð ¿¹»êÀ» ÅõÀÔÇØ ¹æ¹®°´¼¾ÅÍ, Å½¹æ·Î, Á¶°¢¸¶´ç, Àü¸Á´ë , ¾î¸°ÀÌ³îÀÌ½Ã¼³°ú ÀÚ¿¬Àû ÁöÇüÀ» ÀÌ¿ëÇÑ »ýÅÂ¿¬¸ø µî ÀÚ¿¬Ä£È­Çü ±Ù¸°°ø¿øÀÌ´Ù.

±×·¯³ª °ø¿ø ÁøÀÔ·Î°¡ 1Â÷¼±À¸·Î ´ëÇà Â÷·®ÀÇ ±³ÇàÀÌ ¾î·Æ°í ¶Ç ¸¶À»¾È±æÀ» Áö³ª°¡´Â µµ·Î¿¡ ¾ÈÀü»ç°í À§Çè¸¶Àú µû¸£°í ÀÖ´Ù.

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ÀÌ¿Í °°ÀÌ Àü±¹ ÃÖÀåÀÇ µÏ¹æ°ú ¿¬°èÇÑ °ü±¤ÀÚ¿øÀ» È°¿ëÇÑ °èÈ¹À» ¼¼¿ö Á¶¼ºÇÑ °ø¿øÀÌ ¿ÀÁö¿¡ À§Ä¡ÇØ °ü±¤°´ÀÇ Á¢±Ù¼ºÀÌ ¾î·Æ°í ¶ÇÇÑ À§¶ô½Ã¼³ÀÌ³ª º¼°Å¸®, ÅÎ ¾øÀÌ ºÎÁ·ÇÑ ÆíÀÇ½Ã¼³ ºÎÀç·Î ³ª È¦·Î °ø¿øÀ¸·Î Àü·«ÇÒ ¿ì·Á¸¦ ³º°í ÀÖ´Ù.

°Ô´Ù°¡ ÀÚ¿¬È¯°æ º¸Àü·ÀÌ¿ë½Ã¼³·Î¼­ ³²°­º¯ÀÇ »ýÅÂÈ¯°æ º¸Àü·°ü¸® ¹üÀ§ ³»¿¡¼­ ½Ã¼³¼³Ä¡°¡ °¡´ÉÇØ ½Ã¼³°ø°£ ³» À§¶ô½Ã¼³°ú °¢Á¾ ÆíÀÇ½Ã¼³ ¼³Ä¡°¡ Á¦ÇÑµÇ°í ¼ö¸ñ Á¾ ÇÏ³ªµµ °üÇÒ °üÃ»¿¡ Çã°¡¸¦ µæÇØ¾ß ½Ä¸ñÀ» ÇÒ ¼ö ÀÖ¾î È°¼ºÈ­¿¡ °É¸²µ¹·Î ÁöÀûµÇ°í ÀÖ´Ù.

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ÀÌ ¹Û¿¡µµ ¿¬°è¸¦ À§ÇØ¼­´Â ¾Ç¾çµÏ¹æ±æ¿¡¼­ ½±°Ô Á¢±ÙÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ´Ù¸® ¼³Ä¡¿Í ´ëÇü¹ö½º ÁøÀÔÀ» À§ÇÑ 2Â÷·Î °³¼³°ú µµ·Î±¸°£¿¡ ¾ÈÀü±³Çà°ú º¸µµÀÇ ¼³Ä¡ ÇÊ¿ä¼ºÀÌ ¿ä±¸µÇ°í ÀÖ´Ù.

Ã¢¿ø¿¡¼­ °ø¿øÀ» Ã£Àº ±è¸ð(60·¿©)¾¾´Â “ »ýÅÂ°ü·Ã º¼°Å¸®¿Í šYÅÍ µî ÆíÀÇ½Ã¼³ÀÌ ³Ê¹« ºó¾àÇÏ´Ù”¸é¼­“ ÈÞ°Ô À½½ÄÁ¡°ú Ä¿ÇÇÁý, È­Àå½Ç µî ÆíÀÇ½Ã¼³À» º¸°­ÇÏ°í Æ¯»ö ÀÖ´Â ÀÚ¿¬»ýÅÂ°ø¿ø Á¶¼ºÀÌ ¾Æ½±´Ù°í ¸»Çß´Ù.

ÀÌ¿¡ ´ëÇØ ±º °ü°èÀÚ´Â “°ø¿ø ÁøÀÔ ±³ÇàÀÌ ¾î·Á¿ö 2Â÷¼± µµ·Î È®ÀåÀ» ³»³â¿¡ °èÈ¹ÇÏ°í ÀÖ°í, Ã¼Çè°ú ÈÞ½ÄÀÌ °øÁ¸ÇÏ´Â ÀÚ¿¬Ä£È­Àû Èú¸µ Àå¼Ò Á¦°ø°ú ÁÖº¯ °ü±¤Áö¿Í ¿¬°èÇÑ °ü±¤ÀÌ µÇµµ·Ï ÃæºÐÇÑ È«º¸¿Í ¹ÌºñÁ¡À» º¸¿ÏÇØ ³ª°¥ ¹æÄ§ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù. ¿©¼±µ¿±âÀÚ sundong@gnnews.co.kr
 
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