ÁøÁÖÇõ½Åµµ½Ã °ø°øµµ¼°ü ¾î¶»°Ô ÁöÀ»°ÍÀÎ°¡(6)
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|Á¶±ÝÁÖ ¼¿ï µµ°îÁ¤º¸¹®Èµµ¼°üÀå
Á¶±ÝÁÖ(50) ¼¿ï µµ°îÁ¤º¸¹®Èµµ¼°üÀåÀº ÀÏ¸í ‘µµ¼°ü ¿ÀÅ¸Äí(ÇÑ ºÐ¾ß¿¡ ±í°Ô ½ÉÃëÇÑ »ç¶÷ÀÌ¶ó´Â ÀÏº»¾î)’·Î ºÒ¸°´Ù. 2013³â ¹Ì±¹ »÷ÇÁ¶õ½Ã½ºÄÚ Áß¾Óµµ¼°üÀ» ½ÃÀÛÀ¸·Î »çºñ¸¦ ÅÐ¾î Æ´¸¸³ª¸é ¼¼°è µµ¼°üÀ» ¼ø·ÊÇÏ°í ÀÖ´Ù. ºí·Î±×¸¦ ÅëÇØ ´Ù³à¿Â ¼¼°è µµ¼°üÀ» ¼Ò°³ÇÏ¸é¼ ¾÷°è¿¡¼´Â À¯¸íÀÎÀ¸·Î ÅëÇÑ´Ù. Áö³ÇØ¿¡´Â À¯·´, ¹Ì±¹, ¾Æ½Ã¾Æ µî ÃÑ 14°³±¹ 48°³ µµ¼°ü ÀÌ¾ß±â¸¦ ´ãÀº ‘¿ì¸®°¡ ¸ô¶ú´ø ¼¼»óÀÇ µµ¼°üµé(³ª¹«¿¬ÇÊ)’À» Ãâ°£ÇÏ±âµµ Çß´Ù.
Á¶ °üÀåÀ¸·ÎºÎÅÍ ÁøÁÖÇõ½Åµµ½Ã º¹ÇÕµµ¼°üÀÌ °®Ãç¾ß ÇÒ Á¶°Ç¿¡ ´ëÇØ µé¾îºÃ´Ù.
´ÙÀ½Àº ¼¸éÀ¸·Î ÁøÇàµÈ ÀÏ¹®ÀÏ´ä.
-µµ¼°ü °Ç¸³À» ¾ÕµÎ°í ¿î¿µ¿¡ ´ëÇÑ ÀÇ°ßÀÌ ³ª´¶´Ù. ¿î¿µ¹æ¾È¿¡ ´ëÇÑ ÇØ¹ýÀº.
¡ãÇÑ±¹ÀÇ °ø°øµµ¼°ü ¿î¿µ¿¡´Â ½Ã, ±³À°Ã», ¹Î°£À§Å¹ µî ¿©·¯ »ç·ÊµéÀÌ ÀÖ´Ù.
°¢°¢ ÀåÁ¡°ú ´ÜÁ¡ÀÌ ÀÖ±â ¶§¹®¿¡ ¾î´À ÂÊÀÌ ¿Ã¹Ù¸¥ ¿î¿µÀÌ¶ó°í´Â ¸»¾¸µå¸®±â ¾î·Æ´Ù. ¶ÇÇÑ ´©°¡ ¿î¿µÇÏ´Â°¡ ¸¸Å ¾î¶»°Ô ¿î¿µÇÏ´Â°¡ÀÇ ¹®Á¦ ¶ÇÇÑ Áß¿äÇÏ´Ù. ¿î¿µÁÖÃ¼¿¡ µû¶ó Æò»ý±³À°Áß½ÉÀÇ µµ¼°ü, ½Ã ´ëÇ¥µµ¼°üÀ¸·Î¼ ±â·Ï°ü°ú ¹Ú¹°°üÀ» °âÇÑ µµ¼°ü, °¿¬Àå°ú Àü½Ã °¶·¯¸®¸¦ °®Ãá ¹®È¼¾ÅÍ·Î¼ÀÇ ¼º°ÝÀÌ °ÇÑ µµ¼°üÀ¸·Î ¿î¿µÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸®¶ó »ý°¢ÇÑ´Ù. ÇÑ °¡Áö ºÐ¸íÇÑ °ÍÀº, ¿î¿µÁÖÃ¼°¡ ¾î´À °÷ÀÌµç ÀûÀýÇÑ ¿¹»ê°ú Á¦´ë·Î µÈ ÀÎ·ÂÁö¿øÀÌ ¾ø´Â ÇÑ ¹Ù¶÷Á÷ÇÑ µµ¼°ü ¿î¿µÀº ±â´ëÇÏ±â ¾î·Æ´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù.
-¼¼°è µµ¼°üµéÀº º¯ÈÇÏ°í ÀÖ´Ù. ´Ü¼øÈ÷ Ã¥À» º¸´Â ±â´ÉÀÌ ¾Æ´Ñ ÁÖ¹ÎµéÀÌ ¸ðÀÌ°í ÀÌ¾ß±â¸¦ ³ª´©´Â µµ¼°üÀÌ µÇ±â À§ÇÑ ¹æ¾ÈÀº.
¡ã ÃÖ±Ù °³°üÇß°Å³ª °Ç¸³À» ±âÈ¹ÁßÀÎ ¼¼°èÀÇ °ø°øµµ¼°üµéÀº º¹ÇÕ¹®È°ø°£À¸·Î º¯ÈÇÏ°í ÀÖ´Ù.
2018³â 12¿ù °³°ü ¿¹Á¤ÀÎ ÇÉ¶õµåÀÇ Çï½ÌÅ°Áß¾Óµµ¼°üÀº Áö¿ª»çÈ¸ÀÇ ¼Ò¼È Çãºê¸¦ ÁöÇâÇÑ´Ù. µµ¼°ü ÀüÃ¼ °ø°£ 2¸¸6200§³ÀÇ ¾à 45%(1¸¸2000§³)´Â µµ¼°üÀÇ º»·¡ ±â´ÉÀ» ÇÏ°í, ¾à 31%(8000§³)´Â Áö¿ªÁÖ¹ÎµéÀÇ ¸ðÀÓÀÇ °ø°£, ¾à 19%(5000§³)´Â »ó¾÷ºÎÁö·Î °èÈ¹µÇ¾î ÀÖ´Ù. 2015³â °³°üÇÑ ÀÏº» ±âÈÄ ½ÃÀÇ ¹Î³ª³ë¸ð¸® ¹Ìµð¾î ÄÚ½º¸ð½º´Â ÀüÃ¼ 1¸¸5300§³ ±Ô¸ð Áß ‘Áö½ÄÀÇ °ÅÁ¡’ÀÎ µµ¼°ü ±Ô¸ð°¡ 61.4%(9400§³)ÀÌ°í, °¶·¯¸®¿Í Àü½Ã½Ç, 200¼® ±Ô¸ðÀÇ ´Ù¸ñÀû È¦·Î ±¸¼ºµÈ ‘¹®ÈÀÇ °ÅÁ¡’ÀÌ 27.5%(4200§³), ½Ã¹ÎÈ°µ¿ ±³·ù ¼¾ÅÍÀÎ ‘¸¸³²ÀÇ °ÅÁ¡’ÀÌ 11.1%(1700§³)¸¦ Â÷ÁöÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¿ª½Ã 2015³â 5¿ù °³°üÇÑ µ§¸¶Å© ¿À¸£ÈÄ½º ½Ã Áß¾Óµµ¼°üÀÎ Dokk1Àº ÁÖ¹Î ¼¾ÅÍ¿Í »ó¾÷½Ã¼³À» Æ÷ÇÔÇÑ º¹ÇÕ°Ç¹°·Î ÃÑ ¸éÀûÀº 6¸¸§³ ±Ô¸ðÀÎµ¥, ±×Áß¿¡¼ µµ¼°üÀ¸·Î »ç¿ëµÇ´Â ¸éÀûÀº 1¸¸7500§³ÀÌ´Ù.
À§ÀÇ »ç·ÊµéÃ³·³ ÃÖ±Ù °ø°øµµ¼°üµéÀÇ º¹ÇÕ¹®È°ø°£È´Â ¼¼°èÀû Æ®·£µå´Ù. ±×·±µ¥ ÇÑ±¹ÀÇ °ø°øµµ¼°ü ÇöÀå¿¡¼ ÀÏÇÏ°í ÀÖ´Â »ç¼·Î¼ ÃÖ±Ù ÇÑ±¹ÀÇ °ø°øµµ¼°üµéÀÌ º¹ÇÕ¹®È ±â´ÉÀ» ¼Ò¸®³ôÀÌ ¿ÜÄ¡¸é¼ ¿ÀÈ÷·Á µµ¼°üÀÇ ±âº» ±â´ÉÀ» ¼ÒÈ¦È÷ ÇÏ°í ÀÖ´Â °ÍÀº ¾Æ´Ñ°¡ µÇÂ¤°í ½Í´Ù. À§ º¹ÇÕ¹®È°ø°£ »ç·Ê·Î µç ÀÎ±¸ ¾à 41¸¸¸íÀÎ ÀÏº» ±âÈÄ½ÃÀÇ ´ëÇ¥µµ¼°üÀÎ ¹Ìµð¾î ÄÚ½º¸ð½º´Â 90¸¸±Ç ¼ÒÀåÀ» ¸ñÇ¥·Î ÇÏ°í 30¸¸±Ç¿¡¼ ½ÃÀÛÇß´Ù. ÀÎ±¸ 26¸¸5000¸íÀÇ µ§¸¶Å© ¿À¸£ÈÄ½º ½ÃÀÇ ´ëÇ¥µµ¼°üÀÎ Dokk1Àº ¼ÒÀå ÀÚ·á 35¸¸Á¡À¸·Î °³°üÇß´Ù. Áß±¹ÀÇ »óÇÏÀÌ½Ã¿¡¼´Â »óÇÏÀÌ µ¿ºÐ°ü °Ç¸³À» ¿¹Á¤ÁßÀÎµ¥, 1¸¸1612§³ ±Ô¸ð·Î Àå¼Áß½ÉÀÇ °³¹æÇü ¼°¡·Î ¿î¿µÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
ÀÌ¿¡ ºñÇØ ¿ÃÇØ Áö¿ª ´ëÇ¥µµ¼°üÀ¸·Î ¹®À» ¿¬ Ãæ³²µµ¸³µµ¼°üÀº 1¸¸2172§³ ±Ô¸ð¿¡ 8¸¸±Ç, °æ³²´ëÇ¥µµ¼°üÀº 7869§³ ±Ô¸ð·Î 5¸¸±Ç, ¿ï»êµµ¼°üÀº 1¸¸5176§³±Ô¸ð¿¡ 14¸¸6000±Ç Àå¼·Î ½ÃÀÛÇß´Ù. º¹ÇÕ¹®È ±â´É¿¡ ¾Õ¼ µµ¼°üÀº ±âº» Àå¼°¡ ¹ÙÅÁÀÌ µÇ¾î¾ß ÇÑ´Ù. ¼ÒÀå Àå¼¼ö´Â ¸¹Áö ¾ÊÀºµ¥ ÇÑ±¹ÀÇ °ø°øµµ¼°ü¿¡¼ Á¦°øÇÏ´Â ¼ºñ½º¿Í Çà»çÀÇ °¡Áþ¼ö´Â °¡È÷ ¼¼°è ÃÖ°í ¼öÁØÀÌ´Ù. ´ëºÎºÐÀÇ °ø°øµµ¼°ü¸¶´Ù Ã¥ÀÌÀ½, Ã¥³ª·¡, Ã¥¹Ù´Ù, ½º¸¶Æ®µµ¼°ü, ¾ß°£¿¬Àå, »óÈ£´ëÂ÷¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÑ´Ù. µ§¸¶Å©¿¡¼ ½ÃÀÛµÈ ÈÞ¸Õ¶óÀÌºê·¯¸®, ¿µ±¹ÀÇ ºÏ½ºÅ¸Æ®, ¹Ì±¹ÀÇ ÇÑµµ¼°üÇÑÃ¥ÀÐ±â, ÇÑ±¹ÀÇ µ¶Ã¢Àû ÇÁ·Î±×·¥ÀÎ ±æÀ§ÀÇÀÎ¹®ÇÐ, ±×¸®°í µµ¼°ü »óÁÖÀÛ°¡µµ ÀÖ´Ù. ¿©±â¿¡ ¸ÞÀÌÄ¿½ºÆäÀÌ½º°¡ »õ·Î¿î ¿Ç³À» ÀÏÀ¸Å°°í ÀÖ´Ù.
µµ¼°ü¿¡¼´Â »ó½ÃÀûÀ¸·Î ÀÛ°¡°¿¬°ú Àü½ÃÈ¸ µî ¸¹Àº ¹®È È°µ¿µéÀÌ ÆîÃÄÁö°í, ºÏÅ¬·´ È°µ¿Áö¿ø°ú ÀÚ¿øºÀ»çÀÚ ±³À°µµ ÀÖ°í, ¿©¸§¹æÇÐ°ú °Ü¿ï¹æÇÐ¿¡´Â ¾î¸°ÀÌµéÀ» À§ÇÑ Æ¯º°ÇÁ·Î±×·¥À» Á¦°øÇÑ´Ù. 9¿ù°ú 10¿ù¿¡´Â µ¶¼ÀÇ ´Þ Çà»ç¿Í ºÏÆä½ºÆ¼¹úÀÌ ÁøÇàµÇ°í ÀÖ´Ù. µµ¼°ü ÁÖ°üÀ¸·Î ÁÖ¸» ¾ß¿Ü¿¡¼ ¹ú¾îÁö´Â Áö¿ªÀÇ ºÏÆä½ºÆ¼¹ú Çà»ç¸¦ À§ÇØ Á÷¿øµéÀÌ µ¿¿øµÅ¾ßÇÏ±â ¶§¹®¿¡ µµ¼°üÀ» ÁöÅ³ Á÷¿øÀÌ ¾ø¾î µµ¼°ü ¹®À» ´Ý´Â °÷µµ ÀÖ´Ù. ¸ðµÎ ½Ã¹ÎµéÀ» À§ÇÑ ÈÇ¸¢ÇÑ ¼ºñ½º°í µ¶¼±ÇÀå È°µ¿ÀÌ´Ù. ¹®Á¦´Â ¿Ü±¹ °ø°øµµ¼°ü°ú ºñ±³µµ ÇÒ ¼ö ¾ø´Â ¿¾ÇÇÑ È¯°æ¿¡¼ ÀÌ ¸ðµç »ç¾÷°ú ¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÏ°í ÀÖ´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù.
2017³â ±âÁØÀ¸·Î ±¹³» °ø°øµµ¼°ü 1°ü´ç Á¤±Ô »ç¼ Á÷¿ø ¼ö´Â Æò±Õ 4.3¸í¿¡ ºÒ°úÇÏ´Ù. »ç¼´Â ÇÏ·ç ¼ö½Ê ¸í¿¡¼ ¼ö¹é ¸íÀÇ ÀÌ¿ëÀÚ¸¦ »ó´ëÇÏ´Â °¨Á¤³ëµ¿ÀÚ´Ù. ¿Ü±¹¿¡¼´Â ¿î¿µÀÎ·ÂÀÌ ¸¹Àº Áö¿ªÀÇ ´ëÇ¥µµ¼°ü±Þ Á¤µµ³ª µÅ¾ß ¿ÀÀü 9½ÃºÎÅÍ Àú³á 10½Ã±îÁö ¿î¿µÇÑ´Ù. ÇÑ±¹Àº ÀÎ·Â»óÈ²ÀÌ ¿¾ÇÇÑ Áß±Þ±Ô¸ð, ÀÛÀºµµ¼°üµéµµ ±ä ¿î¿µ½Ã°£À» °®´Â´Ù. ÁÖ¸»°ú ¹ã´Ê°Ô±îÁö ÀÏÇØ¾ß ÇÏ´Â ¿¾ÇÇÑ ±Ù¹«Á¶°Ç¿¡¼ °¡È¤ÇÏ°Ô ÀûÀº ÀÎ·ÂÀ¸·Î Áö³ªÄ¡°Ô ¸¹Àº ¼ºñ½º¿Í Çà»çµéÀ» Á¦°øÇÑ´Ù. »ç¼µéÀÇ ³ë·Â°ú Èñ»ýÀ» °¥¾Æ¼ °ø°øµµ¼°üÀº ±Ù±ÙÀÌ ¿î¿µµÇ°í ÀÖ´Â ÇüÆíÀÌ´Ù.
º¹ÇÕ¹®È ±â´É Áß½Ã·Î ÀÎÇØ Á¤ºÎ¿Í ÁöÀÚÃ¼ÀÇ °ø°øµµ¼°ü Æò°¡¿¡¼´Â ¹®ÈÇÁ·Î±×·¥ °¡Áþ¼ö¿Í µ¶¼µ¿¾Æ¸® È®´ë°¡ Áß¿äÇÑ Æò°¡ ±âÁØÀÇ ÇÏ³ªÀÌ´Ù. ¶ÇÇÑ ÀçÁ¤ÀûÀÎ Áö¿øµµ ÀÌ ºÐ¾ß¿¡ ÁßÁ¡À» µÎ°í ÀÖ´Ù. ÇÏÁö¸¸ µµ¼°üÀÇ Áö½Ä Á¤º¸ Á¦°ø ±â´ÉÀ» À§ÇØ °í±ÞÁ¤º¸¸¦ Á¦°øÇÏ´Â À¯·á µ¥ÀÌÅÍº£ÀÌ½º ±¸µ¶¿¡ ÇØ¸¶´Ù ¾ó¸¶³ª ¿¹»êÀ» ÅõÀÔÇÏ´ÂÁö, ´Ù¾çÇÑ Áö½Ä°ú Á¤º¸¸¦ Á¦°øÇÏ´Â Á¤±â°£Çà¹°ÀÇ ±¸µ¶ Á¾·ù´Â ¾ó¸¶³ª µÇ´Â Áö¿¡´Â ±×´ÙÁö °ü½É ¾ø´Ù. ½ÇÁ¦·Î °ø°øµµ¼°üÀÇ µ¥ÀÌÅÍº£ÀÌ½º¿Í Á¤±â°£Çà¹° ±¸µ¶ ½ÇÅÂ¸¦ Á¶»çÇØº¸¸é Á¤¸» ½É°¢ÇÑ ¼öÁØÀÌ´Ù. ÇöÀç ÇÑ±¹ÀÇ °ø°øµµ¼°üÀº ´Ù¾çÇÑ ¹®È È°µ¿º¸´Ù ±âº»ÀûÀÎ ¼ºñ½º¿¡ Ãæ½ÇÇØ¾ß ÇÑ´Ù. ¹Ù¶÷Á÷ÇÑ µµ¼°ü ¿î¿µÀ» À§ÇØ¼ ¹®È»ç¾÷ÀÌ ¾Æ´Ï¶ó Àå¼º¸Ãæ°ú ÀÎ·ÂÁö¿øÀÌ º¸´Ù Àý½ÇÈ÷ ÇÊ¿äÇÏ´Ù.
-µµ¼°ü °Ç¸³½Ã Áß¿äÇÑ ¿ä¼Ò´Â.
¡ã µµ¼°ü °Ç¸³¿¡¼ ¸¹Àº ºÐµéÀÌ µ¶Ã¢ÀûÀÌ°í ¼¼·ÃµÈ °Ç¹°ÀÇ ¿Ü°ü µðÀÚÀÎÀ» Áß¿ä½Ã ¿©±ä´Ù. ±×·¯³ª µµ¼°ü ¾È¿¡¼ »ýÈ°ÇÏ¸ç ¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÏ´Â »ç¼ÀÇ ÀÇ°ß°ú ¸¹Àº ½Ã°£À» º¸³»°Ô µÉ ½ÇÁ¦ ÀÌ¿ëÀÚµéÀÇ ¸ñ¼Ò¸®°¡ Áß¿äÇÏ´Ù.
Áß±¹ÀÇ ½ÉÃµµµ¼°üÀº ¹Ù´ÚºÎÅÍ ÃµÀå±îÁö Àü¸é ÅëÀ¯¸®ÀÇ µ¶Æ¯ÇÑ ¿Ü°üÀ» °®°í ÀÖ´Ù. °Ç¹° ¹Û¿¡¼ º¸¸é °¨ÅºÀÌ Àý·Î ³ª¿Ã Á¤µµ´Ù. ÇÏÁö¸¸ ¾Æ¿´ë¼º ¸ó¼ø±âÈÄ·Î ³·±â¿ÂÀÌ 30µµ¸¦ ¿ôµµ´Â 5¿ùºÎÅÍ 10¿ù±îÁö´Â µµ¼°ü ¿¶÷½Ç ¾È¿¡¼ °·ÄÇÑ ÇÞºûÀ» ÇÇÇÏ±â À§ÇØ ÆÄ¶ó¼Ö ¼³Ä¡·Îµµ ¸ðÀÚ¶ó¼ ÀÌ¿ëÀÚµéÀÌ ¾ç»êÀ» ¾²°í °øºÎÇÏ´Â ¿ôÁö ¸ø ÇÒ ¸ð½ÀÀ» ½±°Ô º¼ ¼ö ÀÖ´Ù. ½ÉÃµµµ¼°üÃ³·³ ÇÑ±¹¿¡µµ ÅëÀ¯¸® µµ¼°ü °Ç¹°ÀÌ Á¦¹ýµÈ´Ù. ÃÖ¼ÒÇÑ 30~40³âÀº »ç¿ëÇÒ °Ç¹°ÀÇ ³Ã³¹æÀ» À§ÇØ ¼Ò¿äµÇ´Â Àü·Â·®°ú ±× ºñ¿ëÀ» °í·ÁÇØ¾ß ÇÑ´Ù.
ÀÌÃ³·³ °ÇÃà°¡ÀÇ µ¶Ã¢ÀûÀÎ ¾ÆÀÌµð¾îº¸´Ù ½ÇÁ¦ ±× µµ¼°üÀ» »ç¿ëÇÏ°í ±× ¾È¿¡¼ ¸¹Àº ½Ã°£À» º¸³»°Ô µÉ »ç¶÷µéÀÇ ÀÇ°ßÀÌ °¡Àå Áß¿äÇÏ´Ù. º¸Á¸¼°í¿¡¼ ÀÚ·á½Ç·Î, È¤Àº »ç¹«½Ç¿¡¼ ÀÚ·á½Ç·Î µµ¼ÀÇ ÀÌµ¿À» ½Å¼ÓÇÏ°Ô ÇÏ°í, »ç¼ÀÇ ÀÛ¾÷ µ¿¼±À» ÃÖ¼ÒÈÇÏ°í, ÀÚ·á°¡ ÀÌ¿ëÀÚ¿¡°Ô Àü´ÞµÇ´Â ½Ã°£À» ÃÖ´ëÇÑ ÁÙ¿©¾ß ÇÑ´Ù. ¶ÇÇÑ ÀÌ¿ëÀÚµéÀÇ ¾ÈÀü°ú ÆíÀÇ¸¦ °í·ÁÇØ¾ß ÇÑ´Ù. ¿¹¸¦ µé¸é, ¾î¸°ÀÌ½ÇÀÇ »ç¼µ¥½ºÅ©´Â ¿¶÷½Ç ÀüÃ¼¸¦ ¹Ù¶óº¼ ¼ö ÀÖ¾î ÀÌ¿ëÀÚµéÀÌ ÇÑ ´«¿¡ º¸ÀÌ´Â °÷¿¡ À§Ä¡ÇØ¾ß ÇÏ°í, ¿¤¸®º£ÀÌÅÍ °ø°£ÀÌ Å©°Å³ª ¼ö°¡ ¸¹Áö ¾Ê´Ù¸é Àå¾ÖÀÎ ¿¶÷½ÇÀº 1Ãþ¿¡ À§Ä¡ÇØ¾ß ÇÑ´Ù. °ÇÃà°¡³ª ½Ç³» µðÀÚÀÌ³ÊÀÇ ½Ã°¢ÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ÀÏÁÖÀÏ¿¡ 40½Ã°£ ÀÌ»óÀ» º¸³»¾ß ÇÏ´Â »ç¼ÀÇ Æí¸®¼º°ú ±× °ø°£À» ÀÌ¿ëÇÏ´Â ¾î¸°ÀÌ¿Í Ã»¼Ò³âÀÇ ´«³ôÀÌ·Î ±×µéÀÌ ¿øÇÏ´Â °ø°£À¸·Î µðÀÚÀÎÇØ¾ß ÇÑ´Ù.
ÇÑ±¹Àº 2017³â 65¼¼ ÀÌ»ó ÀÎ±¸°¡ 14%¸¦ ³Ñ¾î °í·É»çÈ¸¿¡ ÁøÀÔÇß´Ù. ¹Ý¸é Ãâ»êÀ²Àº 1.0¸í ¾Æ·¡·Î ¶³¾îÁ® ¼¼°è ÃÖÀú ¼öÁØÀÌ´Ù. ÇÑ±¹¿¡´Â ÀÌ¹Ì ¼ö¸¹Àº ¾î¸°ÀÌÀü¿ëµµ¼°üÀÌ ÀÖ°í, ¸ðµç °ø°øµµ¼°ü¿¡´Â ´ë°³ ¾î¸°ÀÌ½ÇÀ» °®Ãß°í ÀÖ´Ù. ÀúÃâ»ê·°í·É»çÈ¸·Î º¯ÈÇÑ ÇÑ±¹ÀÇ Çö½Ç¿¡ ¸ÂÃß¾î ¾î¸£½ÅÀü¿ëµµ¼°üÀº ¾î·Æ´õ¶óµµ ¾î¸£½ÅÀ» °í·ÁÇÑ °ø°£°ú °¡±¸µé, ¼ºñ½º¿¡ º¸´Ù °ü½ÉÀ» µÎ¾î¾ß ÇÑ´Ù. ÃÖ±Ù °Ç¸³µÇ´Â µµ¼°üµé Áß¿¡ ¹Ù´ÚºÎÅÍ ÃµÁ¤±îÁö ¼°¡¸¦ ¼¼¿ì°í Ã¥À¸·Î Ã¤¿ì´Â °÷µéÀÌ ÀÖ´Ù. ¿Ã·Á´Ùº¸´Â ¼ø°£ ¼°¡¿¡ ¾ÐµµµÇ´Â ´À³¦À» ¹Þ´Â´Ù. ±×·±µ¥ 20¸¸±ÇÀÇ Àå¼¸¦ °®Ãç³õ°í ½ÇÁ¦·Î 6¸¸±Ç¹Û¿¡ ÀÌ¿ëÀÚµéÀÌ Á¢±ÙÇÒ ¼ö ¾ø´Ù¸é, ÀÌ·± °÷Àº ¼Ò¼È¹Ìµð¾î¿¡ ¿Ã¸± ÀÏÈ¸¼º ¼¿ÇÇ ÃÔ¿µ ¼¼Æ®ÀåÀ¸·Î ±â´ÉÇÒ »Ó ÀÌ¿ëÀÚ¿¡°Ô Àå½Ã°£ ¸Ó¹°°Ô ÇÏ¸é¼ µ¶¼¸¦ ±ÇÀåÇÏ´Â ÀÏ»ó »ýÈ°°ø°£Àº ¾Æ´Ï´Ù. °ø°øµµ¼°üÀÇ Àå¼´Â º¸°üÀÌ³ª Àå½ÄÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ÀÌ¿ëÀ» ¿ì¼±À¸·Î »ý°¢ÇØ¾ß ÇÑ´Ù.
ÁøÁÖÇõ½Åµµ½Ã º¹ÇÕµµ¼°üÀº 2022³â °³°üÀÌ ¸ñÇ¥¶ó°í µé¾ú´Ù. ÇöÀç »ç¹°ÀÎÅÍ³Ý°ú ÀÎ°øÁö´É µîÀÇ °úÇÐ ±â¼ú¹ß´Þ·Î ¼¼»óÀº ¹«¼¿î ¼Óµµ·Î º¯ÈÇÏ°í ÀÖ´Ù. ±â¼úÀÇ ¹ß´Þ¿¡ µû¶ó µµ¼°ü È¯°æµµ ¹Ù²î¾î °£´Ù. 2018³â ÇöÀç, ¿Â¶óÀÎ¿¡¼ °¡»óÇö½Ç·Î µµ¼°ü °ø°£À» Ã¼ÇèÇÏ°í, ¼°¡¿¡´Â Áõ°Çö½Ç Ã¼Çè µµ¼µéÀÌ ¾î¸°ÀÌµéÀÇ ½Ã¼±À» ²ø°í ÀÖ´Ù. ¿Ü±¹ÀÇ °ø°øµµ¼°ü¿¡´Â ÀÌ¹Ì µµ¼ºÐ·ùÀÚµ¿±â±â(Booksorting Machine)°¡ RFID¸¦ ½ºÄµÇÏ°í ÁÖÁ¦³ª ½Çº°·Î ÀÚ·á¸¦ ±¸ºÐÇÑ´Ù. ÀÚÀ² ÁÖÇàÀÌ °¡´ÉÇÑ Àå¼Á¡°Ë ·Îº¿(Book Inventory Robot)°ú Àå¼¹Ý³³ ·Îº¿(Bookdrop Robot)ÀÌ ¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÏ°í, ¼ö¹é¸¸ ±Ç ¼ÒÀå °¡´ÉÇÑ ÀÚµ¿È½Ã½ºÅÛ(Automated Storage and Retrieval System)Àº ÀÌ¿ëÀÚ°¡ ½ÅÃ»ÇÑ µµ¼¸¦ ¼ö ºÐ ³»¿¡ ÀÌ¿ëÀÚ ¼Õ¿¡ µé·ÁÁØ´Ù. »ç¶÷ÀÇ ³ëµ¿·ÂÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ·Îº¿°ú ±â±âµéÀÌ ¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÇöÀç ±â¼ú¹ß´ÞÀÇ ¼Óµµ¸¦ °¨¾ÈÇÏ¸é 2022³âÀÇ µµ¼°üÀÇ È¯°æÀº ÇöÀç¿Í´Â ¶Ç ¸¹ÀÌ ´Þ¶óÁø´Ù. ÇöÀçÀÇ À¯Çà°ú ¼ºñ½º ±âÁØÀ¸·Î µµ¼°üÀÇ ±¸Á¶¿Í °ø°£, °¡±¸¿Í ÀÎÅ×¸®¾î¸¦ Á¦ÇÑÇÏ½Ã¸é ¾ÈµÈ´Ù. ÃÖ´ëÇÑ À¯¿¬¼ºÀ» ¹ßÈÖÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï °ø°£À» ¼³°èÇØ¾ß ÇÑ´Ù.
-°ø°ø µµ¼°üÀÌ °¡Áö´Â Áö¿ª»çÈ¸¿¡¼ ¿ªÇÒÀº.
¡ãµµ¼°üÀÇ Áß¿ä¼º¿¡ ´ëÇØ ÀÌ¾ß±âÇÒ ¶§ »ç¶÷µéÀÌ °¡Àå ¸¹ÀÌ ÀÌ¾ß±âÇÏ´Â °ÍÀÌ “¿À´ÃÀÇ ³ª¸¦ ¸¸µé¾îÁØ °ÍÀº Á¶±¹µµ ¾Æ´Ï°í ¾î¸Ó´Ïµµ ¾Æ´Ï°í µ¿³× ÀÛÀº µµ¼°ü”ÀÌ¶ó°í Çß´Ù´Â ºô °ÔÀÌÃ÷ÀÇ ¸»ÀÌ´Ù. ÀÌ ¸»ÀÇ ¿µ¾î ¿ø¹®À» Ã£À¸·Á°í ¹«Ã´ ¾Ö¸¦ ½èÁö¸¸ Ã£Áö ¸øÇß´Ù. ÇÏÁö¸¸ ºô°ÔÀÌÃ÷°¡ ¾Ë·ÁÁø ¹®±¸ ±×´ë·Î ¸»Çß´õ¶óµµ, ¿©±â¿¡¼ ÀÛÀº µµ¼°üÀº, ¿ì¸®°¡ »ý°¢ÇÏ´Â ÀÛÀºµµ¼°üÀº ¾Æ´Ï´Ù. ÇÑ±¹ »çÈ¸¿¡¼ ÀÛÀºµµ¼°üÀÌ¶ó°í ÇÏ¸é °Ç¹° ±Ô¸ð°¡ ÀÛ°í Àå¼¼öµµ ÀÛÀº µµ¼°üÀ» »ý°¢ÇÑ´Ù. µµ¼°ü¹ý ½ÃÇà·É¿¡¼´Â ÀÛÀºµµ¼°üÀÇ ½Ã¼³°ú ÀÚ·á±âÁØ¿¡ ´ëÇØ ‘°Ç¹°¸éÀû 33§³(¾à 10Æò ÀÌ»ó), ¿¶÷¼® 6¼® ÀÌ»ó, µµ¼°ü ÀÚ·á 1000±Ç ÀÌ»ó’À¸·Î ±ÔÁ¤ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¹Ì±¹¿¡¼ ÀÛÀº µµ¼°ü(Small Library)ÀÌ¶ó ÇÔÀº ºÀ»çÀÎ±¸¼ö ±âÁØÀ¸·Î, Áï Áö¿ªÀÇ °ÅÁÖ¹Î ¼ö°¡ 2¸¸5000¸í ÀÌÇÏ¸¦ ¸»ÇÑ´Ù. ÀÏ·Ê·Î, ÄÝ·Î¶óµµÁÖÀÇ ÆÄÀÎ¸®¹ö¶óÀÌºê·¯¸®(Pine River Library)´Â ºÀ»çÀÎ±¸¼ö(Áö¿ªÁÖ¹Î¼ö)´Â ¾à 9000¸íÀÎµ¥, Àå¼´Â 4¸¸±ÇÀÌ°í µµ¼°ü Á÷¿øÀº 16¸íÀÌ´Ù. ÀÌ µµ¼°üÀÇ 2017³â ¿¹»êÀÌ ¾à 96¸¸6000 ´Þ·¯·Î ¿ì¸® µ·À¸·Î 10¾ï ¿øÀ» »óÈ¸ÇÏ°í, °Ç¹°¸éÀû 1115§³ÀÇ ±Ô¸ð¿¡ ´õÇØ 1579§³ÀÇ ¾ß¿ÜÁ¤¿øÀ» °®°í ÀÖ´Ù.
¹Ì±¹ÀÇ ´ë´Ù¼öÀÇ ¸¶À» °ø°øµµ¼°ü¿¡¼ Á¦°øÇÏ´Â µ¥ÀÌÅÍº£ÀÌ½º·Î ¼ö¸¹Àº ¿Ü±¹¾î °ÁÂÀÇ ¹«·á¼ö°ÀÌ °¡´ÉÇÏ´Ù. ¶ÇÇÑ ¸°´Ù´åÄÄÀ» ÅëÇØ ÇÊ¿äÇÑ ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î¸¦ ½º½º·Î ¹è¿ï ¼ö ÀÖ´Ù. ¾îµµºñÆ÷Åä¼¥, ¿µ»ó¹°ÆíÁýÇÏ´Â ÆÄÀÌ³Î ÄÆÇÁ·Î, À½¾Ç Á¦ÀÛÇÏ´Â ·ÎÁ÷ÇÁ·Î, 3D ¾Ö´Ï¸ÞÀÌ¼Ç ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î Maya, ±×·¡ÇÈ ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îÀÎ ÀÏ·¯½ºÆ®·¹ÀÌÅÍ, ÄÄÇ»ÅÍ·Î ±×¸²À» ±×¸®´Â ¿ÍÄÞ(Wacom) µîÀÇ ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î¸¦ ¸ðµÎ ¿Â¶óÀÎ¿¡¼ ½º½º·Î ÇÐ½ÀÀÌ °¡´ÉÇÏ´Ù.
ÇöÀç ÇÑ±¹ÀÇ °ø±³À° ½Ã½ºÅÛ¿¡¼´Â ¶Ù¾î³ ¿µÀç¸¦ Å°¿ì±â°¡ ¾î·Æ´Ù. ¿Õµû ¹®Á¦ µîÀ¸·Î ÇÐ±³»ýÈ°ºÎÀûÀÀÀÚµµ ÀÖ´Ù. Áö¿ªÀÇ °ø°øµµ¼°ü¿¡¼ ÀÌ·± ¹®Á¦µé¿¡ ´ëÇÑ ÇØ°áÃ¥À» Á¦½ÃÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
ÇÐ±³»ýÈ°ºÎÀûÀÀÀÚ³ª ¿µÀç¸¦ À§ÇÑ È¨½ºÄð¸µ ±³Á¦¸¦ Á¦°øÇÒ ¼ö ÀÖ¾î¾ß ÇÑ´Ù. ¿¬·ÉÀ» ÃÊ¿ùÇÏ°í ÀçÁ¤ÀûÀÎ ¹®Á¦, Áö¸®ÀûÀÎ ÇÑ°è¸¦ ¶Ù¾î³ÑÀ» ¼ö ÀÖµµ·Ï Áö¿ªÀÇ °ø°øµµ¼°ü¿¡¼ ´Ù¾çÇÑ ÀÚ·á¿Í °¢ ºÐ¾ßÀÇ Àü¹®°¡¸¦ ¿¬°áÇØÁÙ ¼ö ÀÖ¾î¾ß ÇÑ´Ù. ¼¿ï °³²¿¡ »ç´Â ¾ÆÀÌ¿Í °æ»óµµ ¾ÆÀÌ¿¡°Ôµµ ¶È°°Àº Áö½Ä°ú Á¤º¸ÀÇ Á¢±ÙÀÌ °¡´ÉÇÒ ¼ö ÀÖ¾î¾ß ÇÑ´Ù. Áö¿ª ¾ÆÀÌµé¿¡°Ôµµ 1¸¸±Ç ³»¿ÜÀÇ ÀÛÀºµµ¼°üÀÌ ¾Æ´Ï¶ó 100¸¸±ÇÀÇ Àå¼¿¡ ´ëÇÑ Á¢±ÙÀÌ °¡´ÉÇÏµµ·Ï ±ÕµîÇÑ ±âÈ¸¿Í ¸ðµç Á¤º¸¿Í Áö½Ä¿¡ ´ëÇÑ Á¢±ÙÀÇ ÀÚÀ¯¸¦ º¸ÀåÇØ¾ß ÇÑ´Ù. °í¾×ÀÇ ÇÐ¿øÀÌ³ª °³ÀÎ°ú¿Ü¸¦ ÅëÇØ¼°¡ ¾Æ´Ï¶ó °ø°øµµ¼°üÀÇ ¿Ü±¹¾î °ÁÂ¸¦ ÅëÇØ ±³À°¹Þ°í, ÇÐ¼úÁ¤º¸ µ¥ÀÌÅÍº£ÀÌ½º·Î ÃÖ½ÅÀÇ Á¤º¸µéÀ» Á¢ÇÏ°Ô ÇÏ°í, °ø°øµµ¼°ü¿¡¼ °í°¡ÀÇ ±â±âµé°ú ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î¿¡ Á¢±ÙÀÌ °¡´ÉÇÏµµ·Ï ÇØ¾ß ÇÑ´Ù.
°ø°øµµ¼°üÀº ¸ðµÎ¿¡°Ô ¿·ÁÀÖ°í, µ¿µîÇÑ ±âÈ¸¸¦ Á¦°øÇÏ´Â ¹ÎÁÖÀûÀÌ¸ç ÆòµîÇÑ ±â°üÀÌ´Ù. °¡Àå ¸¹Àº »ç¶÷µéÀ» À§ÇØ ¹«·á·Î ºÀ»çÇÏ´Â º¹Áö±â°üÀÌ±âµµ ÇÏ´Ù. ÀÌÁ¦ Áö¿ª»çÈ¸ÀÇ °ø°øµµ¼°ü¿¡¼ »õ·Î¿î ÃÖ½Å±â¼úÀ» ÀÍÈ÷°í, ¾îÇÐÀ» ¹è¿ì°í, »ç¶÷µéÀ» ¸¸³ª¸ç, °°Àº °ü½É°ú Ãë¹Ì¸¦ °®´Â »ç¶÷µéÀ» ¸¸³ª´Â °ø°£ÀÌ µÇ¾î¾ßÇÑ´Ù. Àú´Â ‘¹Ì±¹ »çÈ¸¸¦ ¿òÁ÷ÀÌ´Â Èû, µµ¼°ü’ÀÌ¶ó´Â Ã¥À» ½á¼ Ãâ°£ÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù., ÇÑ±¹»çÈ¸¸¦ º¯È½ÃÅ³ ¼ö ÀÖ´Â Àú·Â ¿ª½Ã °ø°øµµ¼°ü¿¡ ÀÖ´Ù°í »ý°¢ÇÑ´Ù.
-Áö¿ª¿¡ ¸Â´Â Æ¯Èµµ¼°üÀÌ µÇ±â À§ÇÑ ³ë·ÂÀÌ ÀÖ´Ù¸é.
¡ãÁøÁÖ½ÃÀÇ Áö¿ªÀû Æ¯¼º¿¡ ´ëÇØ¼ Àß ¸ð¸£±â ¶§¹®¿¡ Áö¿ª¿¡ ¸Â´Â Æ¯ÈµÈ µµ¼°ü¿¡ ´ëÇÑ Á¶¾ðÀ» µå¸®±â ¾î·ÆÁö¸¸ °ø°øµµ¼°ü¿¡¼ °¡´ÉÇÑ Æ¯È ¼ºñ½º¿¡ ´ëÇØ¼´Â ¸»ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
ÇöÀç ÇÑ±¹ÀÇ Ã»¼Ò³âµéÀº ÇÐ±³ °øºÎ¿Í ÇÐ¿ø½Ã°£¿¡ ÂÑ°Ü µµ¼°üÀ» ¿À±âµµ Èûµé°í ¼ø¼öÇÏ°Ô Ã¥À» ÀÐ´Â ¸ñÀûº¸´Ù ½ÃÇè°øºÎ¸¦ À§ÇØ Ã£¾Æ¿Â´Ù.
À¯·´°ú ¹Ì±¹ÀÇ °ø°øµµ¼°ü¿¡µµ Ã»¼Ò³âµéÀÇ ÀÌ¿ë·üÀº ³·Àº ÆíÀÌ´Ù. ¶§¹®¿¡ ¿äÁîÀ½ À¯·´°ú ¹Ì±¹ÀÇ °ø°øµµ¼°ü¿¡¼´Â Ã»¼Ò³â Àü¿ë°ø°£À» ¸¸µé¾î ¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÏ°í ÀÖ´Ù. Ã»¼Ò³âÀº ½ÌÅ©´ë°¡ µþ¸° ºÎ¾ý°ø°£¿¡¼ Ä£±¸µé°ú À½½ÄÀ» ¸¸µé¾î ¸Ô±âµµ ÇÏ°í, ¹«´ë °ø°£¿¡¼ ÀÚ½ÅÀÌ Ã¢ÀÛÇÑ ½Ã¸¦ ¹ßÇ¥ÇÏ°í, ³ë·¡¸¦ ºÎ¸£°í ÃãÀ» Ãß±âµµ ÇÑ´Ù. ÄÄÇ»ÅÍ·Î °ÔÀÓÀ» ÇÏ±âµµ ÇÏÁö¸¸, ½º¸¶Æ®ÆùÀ¸·Î ÂïÀº µ¿¿µ»óÀ» ÆíÁýÇÏ¿© À¯Æ©ºê¿¡ ¿Ã¸®°í, ÀÚ½ÅÀÇ ¾ÖÇÃ¸®ÄÉÀÌ¼ÇÀ» Á¦ÀÛÇÏ°í, ¾Ö´Ï¸ÞÀÌ¼ÇÀ» ¸¸µé°í, Ä£±¸µé°ú ÆÌÄ³½ºÆ®¸¦ Á¦ÀÛÇÏ°í, ÀÚ½ÅÀÇ À½¾ÇÀ» ¸¸µé°í ¿¬ÁÖÇÏ°í ³ìÀ½ÇÑ´Ù. ±×¸²À» ±×¸®±âµµ ÇÏ°í, ¸ñ°ø¿¹ ÀÛÇ°À» ´Ùµë°í, 3D µðÀÚÀÎ°ú ÇÁ¸°ÆÃÀ» ÇÑ´Ù. µµ¼°ü¿¡¼ Ã»¼Ò³â Àü¿ë °ø°£À» Á¦°øÇÏ¸é¼ ÀÛ°¡, ¹è¿ì, ´í¼, ¹ÂÁö¼Ç, ¿µÈÁ¦ÀÛÀÚ, À¯Åõ¹ö, È°¡, °ÔÀÌ¸Ó, ¿¹¼ú°¡, Ã¢ÀÛÀÚÀÇ ²ÞÀ» ²Ù°Ô ÇÕ´Ï´Ù. ÀÌ·¯ÇÑ ½Ãµµµéµµ ÀÎÇØ Ã»¼Ò³âµéÀÇ µµ¼°ü ÀÌ¿ëÀÌ ¸¹ÀÌ Áõ°¡Çß´Ù.
¾Õ¼ È¨½ºÄð¸µ ÀÚ·á¿¡ ´ëÇØ ¾ð±ÞÇß´Âµ¥, µµ¼°ü ÀÚ·á¶ó°í ÇÏ¸é ÀÎ¼âÀÚ·á¸¸ »ý°¢ÇÑ´Ù. ÀÌÁ¦ °ø°øµµ¼°ü¿¡µµ ¿Àµð¿ÀºÏ°ú °°Àº µè´Â Ã¥µµ ±¸ºñ¸¦ ÇÏ°í, ¿µÈ DVDµµ À½¾Ç CDµµ °®Ãß°í, Àü¹®ÀûÀÌ°í ÇÐ¼úÀûÀÎ µ¥ÀÌÅÍº£ÀÌ½ºµµ ±¸µ¶ÇØ¾ß ÇÑ´Ù. ´º¿å½Ã¿¡ ½Ãºíµµ¼°ü(SIBL, Science, Industry and Business Library)ÀÌ¶ó°í ÀÖ´Ù. °úÇÐ, »ê¾÷, ±×¸®°í °æÁ¦ ÁÖÁ¦ Àü¹®µµ¼°üÀ¸·Î, °úÇÐ°ú °æÁ¦ ºÐ¾ßÀÇ 150¸¸ ±ÇÀÇ Àå¼¸¦ °®Ãß°í °í±ÞÁ¤º¸¸¦ Á¦°øÇÏ´Â °¢Á¾ µ¥ÀÌÅÍº£ÀÌ½º¸¦ Á¦°øÇÏ°í ÀÖ´Ù.
½Ãºíµµ¼°ü ¹æ¹®¿¡¼ ±ôÂ¦ ³î¶ú´ø Á¡Àº, ‘±ÝÀ¶½ÃÀåÀÇ Áö¹èÀÚ’·Î ºÒ¸®´Â ºí·ë¹ö±× ´Ü¸»±â¸¦ ±×°Íµµ ¼¼ ´ë³ª ¹ß°ßÇß±â ¶§¹®ÀÌ´Ù. ºí·ë¹ö±× ´Ü¸»±â´Â ÁÖ·Î Áõ±Ç°Å·¡¼Ò³ª Æ®·¹ÀÌµùÆßÀÇ Áß°³ÀÎµéÀÌ »ç¿ëÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î, Ã¤±Ç ¹× ¿øÀÚÀç µîÀÇ ½Ã¼¼¿Í °¡°Ý µî °¢Á¾ °Å·¡Á¤º¸¸¦ ½Ç½Ã°£À¸·Î Á¦°øÇÑ´Ù. ÀÌ ´Ü¸»±âÀÇ »ç¿ë·á´Â 1´ë´ç ¿ù°£ 2000´Þ·¯, 1³â ±âÁØÀ¸·Î 2¸¸4000´Þ·¯(¾à 2700¸¸¿ø)´Ù. ÆÄ»ý»óÇ° Á¤º¸ µî ¿É¼Ê¿¡ µû¶ó ´Ù¸¥µ¥ ÇÑ±¹ ±ÝÀ¶±Ç¿¡¼± Æò±Õ 3500¸¸¿ø ³»¿Ü¶ó°í ÇÑ´Ù. ÇÑ±¹¿¡¼´Â Æ®·¹ÀÌ´õ¿Í ÅõÀÚÀÚ µî ¼Ò¼öÀÇ »ç¶÷µé¸¸ Á¢±Ù °¡´ÉÇÑ °í°¡ÀÇ ±â±â¿¡ ¹Ì±¹ÀÇ °ø°øµµ¼°ü¿¡¼´Â ³ë¼÷ÀÚµµ Á¢±ÙÀÌ °¡´ÉÇÑ °ÍÀÌ´Ù.
°ø°øµµ¼°ü¿¡¼ ´Ù¾çÇÑ ÁÖÁ¦ÀÇ Àü¹®°¡µéÀÌ ÃÖ½ÅÁ¤º¸¿Í ±íÀÌ ÀÖ´Â Àü¹® ¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇØ¾ß ÇÑ´Ù. ¹Ì±¹ÀÇ °ø°øµµ¼°ü¿¡ »ç¼ ¿¹¾à ¼ºñ½º¶ó°í ÀÖ´Ù. ÀÌ¿ëÀÚ°¡ »çÀü¿¡ ÀÌ¸ÞÀÏ·Î »ç¼¿¡°Ô ¹®ÀÇ¸¦ ÇÏ°í ¾à¼Ó ³¯Â¥¸¦ Àâ´Â´Ù. Áú¹®À» ÇÏ°í ¾à¼ÓÀ» Àâ°í ¸é´ë¸é »ó´ãÇÑ´Ù. Àû¾îµµ ¼öÀÏÀÌ³ª ÀÏÁÖÀÏ Á¤µµÀÇ ½Ã°£µ¿¾È »ç¼´Â ±× ÁÖÁ¦¿¡ ´ëÇØ Á¶»ç¸¦ ÇÏ°í, Àü¹®°¡¸¦ Ã£°í, °ü·Ã Á¤º¸¸¦ °Ë»öÇÏ°í ¼ÒÀåÃ³¸¦ È®ÀÎÇÏ°í »óÈ£´ëÂ÷ ÁÖ¹®À» ÇÏ°í, ¸¶Ä§³» ÀÌ¿ëÀÚ¿Í ¸é´ë¸é »ó´ãÀ» ÁøÇàÇÑ´Ù. ÀÌ¿Ü¿¡µµ ³í¹®À» ¾²´Â ¹ý, ÇÊ¿äÇÑ ÀÚ·á¸¦ Ã£´Â ¹ý, »ç¾÷À» À§ÇÑ È¿°úÀûÀÎ ¸¶ÄÉÆÃ ¹æ¹ý, ¸Å·ÂÀûÀÎ ÀÌ·Â¼ ÀÛ¼º¹ý µîÀÌ »ç¼°¡ Á¦°øÇÏ´Â Àü¹®¼ºñ½º´Ù.
ÀÌ¿ëÀÚÀÇ ´«³ôÀÌ¿¡ ¸ÂÃá °ø°£, ÃÖ½ÅÀÇ Áö½Ä°ú Á¤º¸Á¦°ø, °æÇè ¸¹°í ³ë·ÃÇÑ Àü¹®°¡ÀÇ ¾îµå¹ÙÀÌ½º Á¦°ø µîÀ¸·Î Áö¿ªÀÇ ½Ã¹ÎµéÀÌ ÇÊ¿äÇÑ °ÍÀ» ¾ò±â À§ÇØ µµ¼°üÀ» Ã£¾Æ¿Àµµ·Ï ÇØ¾ß ÇÑ´Ù.
-ÇØ¿Ü °ø°øµµ¼°ü °¡¿îµ¥ ±¹³»¿¡ º¥Ä¡¸¶Å·ÇÒ ¸¸ÇÑ »ç·Ê°¡ ÀÖ´Ù¸é.
¡ãÇÑ °÷À» ÃßÃµÇÑ´Ù¸é, ½Ì°¡Æ÷¸£ÀÇ °ø°øµµ¼°ü »ç·Ê´Ù. ÅÛÇÇ´Ï½º °ø°øµµ¼°ü(Tampines Regional Library)Àº 2017³â 8¿ù¿¡ ÅÛÇÇ´Ï½º Çãºê·Î ºÒ¸®´Â º¹ÇÕ°Ç¹° ³»¿¡ ÃÑ 5°³ Ãþ °Ç¹°ÀÇ 1¸¸6722§³±Ô¸ð·Î °³°üÇß´Ù. 40¸¸±ÇÀÇ Àå¼¿Í 347Á¾ÀÇ ÀâÁö, 1¸¸6800Á¡ÀÇ ½ÃÃ»°¢ÀÚ·á¸¦ ¼ÒÀåÇÏ°í ÀÖ´Ù. µµ¼°üÀº ¸¶Ä¡ Ãà±¸°æ±âÀåÀ» Ç°¿¡ ¾ÈÀº ¸ð¾ç»õ´Ù.
º¹ÇÕ°Ç¹° ³»¿¡´Â µµ¼°ü°ú Ãà±¸Àå ¿Ü¿¡µµ ±ØÀå, ¼ö¿µÀå, Ä¿¹Â´ÏÆ¼ ¼¾ÅÍ, ÇªµåÄÚÆ®, ´ëÇü½´ÆÛ¸¶ÄÏ µîÀÌ µé¾î¼ ÀÖ´Ù. ½Ì°¡Æ÷¸£ÀÇ ¶Ç ´Ù¸¥ °ø°øµµ¼°üÀÎ ºÎÅ¶ ¸Þ¶ó °ø°øµµ¼°ü(Bukit Merah Public Library)Àº Á¾ÇÕÀ§¶ô½Ã¼³ÀÎ ºñº¸ ½ÃÆ¼(Vivo City)·Î ³»³â¿¡ ÀÌÀüÇÏ¿© Àç°³°üÀ» ÁØºñ ÁßÀÌ°í, ÀÌšœ °ø°øµµ¼°ü(Yishun Public Library) ¿ª½Ã ºÏºÎ¿¡¼ °¡Àå Å« ¼îÇÎ¸ôÀÎ ³ë¾²Æ÷ÀÎÆ® ½ÃÆ¼(Northpoint City) ³»·Î ÀÌÀüÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù. ´ëÇüÀ¸·Î µµ¼°ü ±Ô¸ð¸¦ È®ÀåÇÏ¸é¼ ±×°Íµµ »ç¶÷µéÀÌ ¸¹ÀÌ ¸ðÀÌ´Â ´ë±Ô¸ð »ó¾÷½Ã¼³·Î ÀÌÁÖ¸¦ ÃßÁøÇÏ´Â ½ÌÄ«Æ÷¸£ÀÇ µµ¼°ü Á¤Ã¥À» ÁÖ½ÃÇÒ ÇÊ¿ä°¡ ÀÖ´Ù. ÀÌ·¯ÇÑ ¿òÁ÷ÀÓÀÌ¾ß¸»·Î µµ¼°üÀÌ »ç¶÷µéÀÇ »î ¼ÓÀ¸·Î, °³ÀÎÀÇ ÀÏ»ó»ýÈ° °¡±îÀÌ ´Ù°¡°¡·Á´Â ³ë·ÂÀÌ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.
Ã¥À» ÁÁ¾ÆÇÏ´Â »ç¶÷µé¸¸ÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ½ºÆ÷Ã÷¸¦ ÁÁ¾ÆÇÏ´Â Ã»³â, À½¾Ç°ú ¿µÈ¸¦ °¨»óÇÏ°í ½ÍÀº Á÷ÀåÀÎ, ÃÖ½Å µðÁöÅÐ ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ¿© Ã¢ÀÛÇÏ°í ½ÍÀº Ã»¼Ò³â, ¿ä¸®¸¦ ¹è¿ì°í ½ÍÀº ¿©¼º°ú °°ÀÌ Ã¥¿¡ °ü½ÉÀÌ ¾ø°í Ã¥À» ÀÐÁö ¾Ê´Â ºñµ¶ÀÚµé ¸ðµÎ¿¡°Ô Áö¼ÓÀûÀÎ µ¶¼¸¦ Àå·ÁÇÏ°í ¸¸Á·ÇÒ¸¸ÇÑ È¯°æÀ» Á¦°øÇÏ±â À§ÇÔÀÌ´Ù. ±Þ°ÝÇÏ°Ô º¯ÈÇÏ´Â »çÈ¸¿¡¼ Áö¿ª ±¸¼º¿ø ¸ðµÎÀÇ °ü½É°ú ÀÌÀÍÀ» ¼ö¿ëÇÏ°í Àû±ØÀûÀ¸·Î »çÈ¸º¯È¿¡ ´ëÀÀ °¡´ÉÇÏ°Ô ÇÏ·Á´Â ½´ÆÛ ¶óÀÌºê·¯¸®·ÎÀÇ º¯½ÅÀÌ¶ó°í ¸»ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
¹Ú¼º¹Î±âÀÚ
¡ØÀÌ ÃëÀç´Â Áö¿ª½Å¹®¹ßÀü±â±ÝÀ» Áö¿ø¹Þ¾Ò½À´Ï´Ù.