국립수산과학원 “연근해 해양생태계 생산성 감소”

국립수산과학원(수과원)은 기후변화로 우리나라 연근해 해양생태계의 생산성이 감소하고 있다고 21일 밝혔다.



이같은 사실은 수과원이 지난 5년간(2018~2022) 수행한 ‘생태계 기반 수산자원 변동 예측기술 개발’ 연구사업에서 밝혀졌다.



주요 결과는 우리나라 주변 해역의 평균 기초생산력은 339 mg C /m2/day, 식물플랑크톤 중 초미세식물플랑크톤(크기 2 μm 이하) 비율은 전체의 64%를 차지한 것으로 분석됐다.



이 같은 수치는 10년전에 비해 기초생산력은 60% 수준으로 감소했고, 반면 초미세식물플랑크톤은 13%p 증가했음을 말해준다.



수과원은 기후변화로 인한 표층 수온 상승에 따른 성층 강화현상으로 저층에서 표층으로의 영양염 공급이 제한되면서, 표층에서 크기가 큰 식물플랑크톤의 광합성 및 성장에 불리한 환경이 조성됨에 따라 상대적으로 불리한 조건에서도 성장할 수 있는 초미세플랑크톤이 우점하는 결과가 초래된 것으로 보고 있다.



초미세식물플랑크톤이 우점하고, 식물플랑크톤의 비율이 상대적으로 낮아짐에 따라 식물플랑크톤을 잡아먹는 동물플랑크톤의 소형화에도 영향을 미친 것으로 나타났다.수과원과 공동 연구팀의 연구 결과는 2020년 3월부터 2022년 12월까지 국제저명학술지(SCIE)인 JMSE인터넷판에 총 12편의 논문으로 게재됐고, 오는 3월에 그간 인터넷판에 게재된 논문들을 모아 ‘연근해 수산자원관리를 위한 생태계 평가(Integrated Ecosystem Assessments for Fisheries Management in the Yellow Sea, the East China Sea, and the East Sea)’라는 주제로 특별호로 발간될 예정이다.정래홍 수과원 기후변화연구과장은 “지난 5년간의 연구성과로 기후변화의 영향에 의한 우리나라 해역의 물리적 변화가 생물에게까지 영향을 주고 있음이 밝혀졌다”며 “앞으로 기후변화에 보다 효과적으로 대응할 수 있도록 더욱 노력하겠다”고 했다.손인준기자 sonij@gnnews.co.kr