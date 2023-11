2023 진주 미래 투자기업 THANK YOU DAY 개최

진주시가 지난 3년간 지역 경제 활성화에 기여한 투자 기업인들을 격려하는 자리를 마련했다.



진주시는 20일 충무공동 경남진주혁신도시 복합혁신센터에서 한국토지주택공사(LH)와 함께 ‘2023 진주 미래 투자기업 THANK YOU DAY’행사를 개최했다.



진주 미래 투자기업 THANK YOU DAY는 지난 3년간 진주시에 신규투자를 통해 기업활동을 활발히 이어가고 있는 17개 투자 기업인들의 사기를 진작하고 지속적인 투자활동을 촉진하고자 마련됐다.



행사에 초청된 기업은 △아미코젠㈜ △㈜ANH스트럭쳐 △우현선박기술㈜ △준엔지니어링㈜ △㈜캐스 △미래항공㈜ ㈜제이디 △㈜모아소프트 △㈜레드진 △맥시멈코퍼레이션㈜ △㈜휘게로 △케이테크㈜ △㈜스템 △㈜바로텍시너지 △㈜호산 △제이앤항공㈜ △에스앤에스밸브㈜ 등 바이오·항공우주산업·세라믹 소재 등 17개의 성장투자 및 유망 기업이다. 이들 기업은 지난 3년간 3300억 원, 1100명 고용을 위한 투자협약을 체결하고 투자를 추진 중이다.





특히 이날 행사에서 경남항공국가산업단지(진주지구)에 준엔지니어링㈜, ㈜제이디 등 2개 기업이 약 1만 평 규모의 대규모 부지 분양 신청서를 LH경남지역본부에 제출하는 입주 신청식도 가져, 향후 항공산단의 분양 활성화에 대한 기대감을 높였다.이번 행사는 지난 4년간 대기업에서 경영전략 및 대외협력 등의 경험이 풍부한 민간 전문가를 채용해 기업유치 인센티브 지원 정책 수립은 물론, 타깃 기업 접촉 등 초기 유치활동부터 전략적으로 접근해 투자를 제안하고 지금까지 안정적으로 기업유치를 이끌어낸 성과라는 점에서 큰 의미가 있다.이날 조규일 진주시장은 “기업의 투자는 시의 미래 경쟁력을 확보하는 핵심 요소”라며 “투자에 감사드리고 행정력을 집중해 많은 기업의 투자를 이끌 수 있도록 해 경제 불황 극복과 일자리를 창출하겠다”고 말했다.진주시는 민선 7기 기업유치단을 신설하고 8기 출범 후 항공우주사업단으로 조직을 개편해 지역 전략산업 관련 유망기업 유치에 전력하고 있다. 지난 9월에는 ‘진주시 기업 및 투자유치 등에 관한 조례’를 개정해 투자 기업의 신·증설 및 기업의 이전 투자에 따른 맞춤형 지원 인센티브를 마련, 전국 최고 수준의 투자 인센티브를 확보했다.최창민기자 cchangmin@gnnews.co.kr